Хабаровские общественники ищут 280 млн рублей на строительство стадиона для собак

Напомним, проект комплекса разработали в Федерации прикладного собаководства Хабаровского края. На стадионе собираются проводить тренировки, выставки и соревнования. Там должны появиться открытая площадка, бассейн для собак, крытый ангар и небольшая гостиница для приезжих. Стадион разместят на территории бывшего золотоотвала между улицами Краснореченской и Павла Морозова, в районе краевого центра развития хоккея «Амур».

«Надеемся, что нам [найти инвестора] удастся, так как сами мы не потянем стройку, а содержать комплекс сможем за счет доходов от его эксплуатации. Дело это очень важное и нужное, ведь мы будем дрессировать не только животных, но и воспитывать владельцев, в том числе приучать убирать за питомцами, как это делается в цивилизованных странах», — рассказал председатель Федерации прикладного собаководства Владимир Корякин.