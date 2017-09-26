Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Половина стран мира потребовала ограничить права России в ООН
10 причин кашля, причина которого — не простуда
Путин попросил обратить внимание на нововведение по кредитам
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР: задержана его дочь
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Эксперт: Поезд ушел, а грузы из России пошли мимо Украины
В ОБСЕ сказали, где "эпицентр насилия" в Донбассе
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
03:40 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровские общественники ищут 280 млн рублей на строительство стадиона для собак

Любители животных надеются на помощь спонсоров.

Источник: Reuters

В краевой столице общественники ищут инвестора, который вложит около 280 млн рублей в строительство стадиона для собак, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Напомним, проект комплекса разработали в Федерации прикладного собаководства Хабаровского края. На стадионе собираются проводить тренировки, выставки и соревнования. Там должны появиться открытая площадка, бассейн для собак, крытый ангар и небольшая гостиница для приезжих. Стадион разместят на территории бывшего золотоотвала между улицами Краснореченской и Павла Морозова, в районе краевого центра развития хоккея «Амур».

«Надеемся, что нам [найти инвестора] удастся, так как сами мы не потянем стройку, а содержать комплекс сможем за счет доходов от его эксплуатации. Дело это очень важное и нужное, ведь мы будем дрессировать не только животных, но и воспитывать владельцев, в том числе приучать убирать за питомцами, как это делается в цивилизованных странах», — рассказал председатель Федерации прикладного собаководства Владимир Корякин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Предварительную дату начала отопительного сезона назвали в мэрии Хабаровска
«ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы к местам отдыха
Госдеп: США не причастны к гибели российского генерала в Сирии
Росстат назвал число бедных россиян
Арсений Яценюк намерен подать в ЕСПЧ иск против России
Врачи дают Маккейну «плохой прогноз»
В аварии с участием автобуса на Кубани погибли шесть человек
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
Госдума отменяет публичные слушания по градостроительству
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Реновацией жилья смогут воспользоваться не все регионы
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь