По электронной визе в Приморье въехало более тысячи иностранцев

В Приморском крае продолжается реализация закона, позволяющего иностранным гражданам въехать на территорию Свободного порта Владивосток с помощью электронного документа. На сегодняшний день регион принял уже более тысячи зарубежных гостей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации Пограничного управлении ФСБ России по Приморскому краю, всего за период действия новой системы механизмом воспользовались 1003 человека.

Большинство путешественников прибыли из Японии — на сегодняшний момент Приморье приняло 528 граждан из этой страны. Немного меньше — 449 человек — приехали в регион из Китая.

Также в списке пересекших границу с краем — жители еще пяти стран: Индии (12 человек), Сингапура (9), Ирана (3), Алжира (1) и Саудовской Аравии (1).