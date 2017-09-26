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12:07 (мск), источник: Вести Приморье

По электронной визе в Приморье въехало более тысячи иностранцев

Большинство путешественников прибыли из Японии — на сегодняшний момент Приморье приняло 528 граждан из этой страны. Немного меньше — 449 человек — приехали в регион из Китая.

В Приморском крае продолжается реализация закона, позволяющего иностранным гражданам въехать на территорию Свободного порта Владивосток с помощью электронного документа. На сегодняшний день регион принял уже более тысячи зарубежных гостей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации Пограничного управлении ФСБ России по Приморскому краю, всего за период действия новой системы механизмом воспользовались 1003 человека.

Большинство путешественников прибыли из Японии — на сегодняшний момент Приморье приняло 528 граждан из этой страны. Немного меньше — 449 человек — приехали в регион из Китая.

Также в списке пересекших границу с краем — жители еще пяти стран: Индии (12 человек), Сингапура (9), Ирана (3), Алжира (1) и Саудовской Аравии (1).

Интересно, что воспользовались новым режимом меньше половины гостей, оформивших соответствующее право въезда, — по данным Погрануправления, зарубежным гостям на данный момент выдано 2554 электронных визы.

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