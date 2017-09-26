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04:05 (мск), источник: Восток Медиа

Брат владивостокского мэра просидит под арестом ещё пару месяцев

Московский суд не захотел выпускать Андрея Пушкарёва на волю.

Источник: AP 2017

Андрея Пушкарёва, брата владивостокского мэра, оставили под замком ещё на два месяца, сообщает РИА «Восток-Медиа». Он просидит под домашним арестом до конца ноября.

В минувший понедельник в Московском городском суде состоялось очередное заседание по делу Андрея Пушкарёва — гендиректора компании «Востокцемент» и брата арестованного мэра Владивостока Игоря. На нём рассматривался вопрос об избрании дальнейшей меры пресечения. В прошлый раз бизнесмену продлили срок домашнего ареста до 30 сентября — то есть до грядущей субботы.

Как сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» представитель суда, Пушкарёва оставили взаперти ещё на два месяца — до 30 ноября. На этом настояли представители следствия. К слову, дело гендиректора «Востокцемента» расследуют уже больше года, но каких-то существенных подвижек в нём не наблюдается. Так что не исключено, что сидеть под арестом Андрею Сергеевичу придётся ещё долго.

Вероятно, адвокаты попытаются обжаловать нынешнее решение суда — как и большинство предыдущих. Несмотря на то, что все апелляции неизменно «заворачивают», защитники Андрея Пушкарёва каждый раз их подают. То же самое, к слову, делают и адвокаты Игоря Пушкарёва.

Андрей Пушкарёв стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили против его брата Игоря. По версии следствия, он, будучи гендиректором ООО «Востокцемент», в 2012—2014 годах давал взятки директору предприятия «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову. Тот в свою очередь закупал у «Востокцемента» материалы для ремонта дорог. 22 июня 2016 года по решению Басманного суда Андрея Сергеевича поместили под домашний арест. Ему удалось избежать помещения в СИЗО из-за состояния здоровья: гендиректор «Востокцемента» получил тяжёлое увечье во время запуска новогоднего фейерверка и фактически стал инвалидом.

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