Брат владивостокского мэра просидит под арестом ещё пару месяцев
Московский суд не захотел выпускать Андрея Пушкарёва на волю.
Московский суд не захотел выпускать Андрея Пушкарёва на волю.
Андрея Пушкарёва, брата владивостокского мэра, оставили под замком ещё на два месяца, сообщает РИА «Восток-Медиа». Он просидит под домашним арестом до конца ноября.
В минувший понедельник в Московском городском суде состоялось очередное заседание по делу Андрея Пушкарёва — гендиректора компании «Востокцемент» и брата арестованного мэра Владивостока Игоря. На нём рассматривался вопрос об избрании дальнейшей меры пресечения. В прошлый раз бизнесмену продлили срок домашнего ареста до 30 сентября — то есть до грядущей субботы.
Как сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» представитель суда, Пушкарёва оставили взаперти ещё на два месяца — до 30 ноября. На этом настояли представители следствия. К слову, дело гендиректора «Востокцемента» расследуют уже больше года, но
Вероятно, адвокаты попытаются обжаловать нынешнее решение суда — как и большинство предыдущих. Несмотря на то, что все апелляции неизменно «заворачивают», защитники Андрея Пушкарёва каждый раз их подают. То же самое, к слову, делают и адвокаты Игоря Пушкарёва.
Андрей Пушкарёв стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили против его брата Игоря. По версии следствия, он, будучи гендиректором ООО «Востокцемент», в 2012—2014 годах давал взятки директору предприятия «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову. Тот в свою очередь закупал у «Востокцемента» материалы для ремонта дорог. 22 июня 2016 года по решению Басманного суда Андрея Сергеевича поместили под домашний арест. Ему удалось избежать помещения в СИЗО