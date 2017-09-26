Хабаровский рэпер Слава КПСС, победивший Оксимирона на Версусе, едет во Владивосток

Владивосток, 26 сентября, PrimaMedia.
Хабаровский рэпер Владимир Карелин (Машнов), известный как Гнойный, победивший на youtube площадке Versus Battle петербургского исполнителя Мирона Федорова, выступающего под псевдонимом Oxxxymiron, приедет с концертом «Антихайп» во Владивосток. В одном из клубов города 10 ноября он презентует свой новый альбом, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что в середине августа в петербургском клубе Opera Concert Club прошла серия баттлов, где встречались участники лиг Versus и SlovoSPB. Там же прошел самый ожидаемый баттл 2017 года — Oxxxymiron против Гнойного (Слава КПСС). С сухим счетом 5:0 победу одержал Слава КПСС.
На сегодня баттл
Так как встреча — Гнойный и Oxxxymiron — состоялась чуть больше месяца назад, то можно предположить, что этот баттл по просмотрам обгонит все предыдущие.
Отметим, что после поединка Владимир Карелин (Гнойный) выпустил
Также Гнойный похайпился на имени генерального продюсера федерального спортивного телеканала «Матч-Тв» Тины Канделаки. Вместе со своими соратниками по «Антихайпу», он записал трек про известную телеведущую.
Кроме того рэпер вместе с партнером по объединению «Антихайп» Замаем появился в эфире передачи «Агора» на телеканале «Культура». Выпуск телепередачи был посвящен
Ранее петербургский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) заявил, что проведет баттл с американским