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04:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Хабаровский рэпер Слава КПСС, победивший Оксимирона на Версусе, едет во Владивосток

Хип-хоп исполнитель вместе с Замаем привезет концерт «Антихайпа» в столицу Приморья.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 сентября, PrimaMedia.

Хабаровский рэпер Владимир Карелин (Машнов), известный как Гнойный, победивший на youtube площадке Versus Battle петербургского исполнителя Мирона Федорова, выступающего под псевдонимом Oxxxymiron, приедет с концертом «Антихайп» во Владивосток. В одном из клубов города 10 ноября он презентует свой новый альбом, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что в середине августа в петербургском клубе Opera Concert Club прошла серия баттлов, где встречались участники лиг Versus и SlovoSPB. Там же прошел самый ожидаемый баттл 2017 года — Oxxxymiron против Гнойного (Слава КПСС). С сухим счетом 5:0 победу одержал Слава КПСС.

На сегодня баттл реп-исполнителей на youtube канале Versus Battle занимает четвертое место по количеству просмотров. Первое место уверенно держится за рэп-поединоком — Oxxxymiron против рижского рэпера Jonhyboy, который прошел два года назад. На второй строчке расположился рэп-поединок между Юрием Хованским и блогером Дмитрием Лариным. Третью позицию по просмотрам имеет баттл — Rickey F — Соня Мармеладова (Гнойный).

Так как встреча — Гнойный и Oxxxymiron — состоялась чуть больше месяца назад, то можно предположить, что этот баттл по просмотрам обгонит все предыдущие.

Отметим, что после поединка Владимир Карелин (Гнойный) выпустил трек-издевку «Охлади мой пыл» над Мироном Федоровым (Oxxхymiron), где в издевательском тоне обыгрывает твит Мирона, которым тот вызывал его год назад на баттл.

Также Гнойный похайпился на имени генерального продюсера федерального спортивного телеканала «Матч-Тв» Тины Канделаки. Вместе со своими соратниками по «Антихайпу», он записал трек про известную телеведущую.

Кроме того рэпер вместе с партнером по объединению «Антихайп» Замаем появился в эфире передачи «Агора» на телеканале «Культура». Выпуск телепередачи был посвящен рэп-поединкам.

Ранее петербургский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) заявил, что проведет баттл с американским рэп-исполнителем Dizaster в рамках двухдневного турнира World Domination 15 октября в Лос-Анджелесе.

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