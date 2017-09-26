Хабаровский рэпер Слава КПСС, победивший Оксимирона на Версусе, едет во Владивосток

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 сентября, PrimaMedia.

Хабаровский рэпер Владимир Карелин (Машнов), известный как Гнойный, победивший на youtube площадке Versus Battle петербургского исполнителя Мирона Федорова, выступающего под псевдонимом Oxxxymiron, приедет с концертом «Антихайп» во Владивосток. В одном из клубов города 10 ноября он презентует свой новый альбом, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что в середине августа в петербургском клубе Opera Concert Club прошла серия баттлов, где встречались участники лиг Versus и SlovoSPB. Там же прошел самый ожидаемый баттл 2017 года — Oxxxymiron против Гнойного (Слава КПСС). С сухим счетом 5:0 победу одержал Слава КПСС.

На сегодня баттл реп-исполнителей на youtube канале Versus Battle занимает четвертое место по количеству просмотров. Первое место уверенно держится за рэп-поединоком — Oxxxymiron против рижского рэпера Jonhyboy, который прошел два года назад. На второй строчке расположился рэп-поединок между Юрием Хованским и блогером Дмитрием Лариным. Третью позицию по просмотрам имеет баттл — Rickey F — Соня Мармеладова (Гнойный).

Так как встреча — Гнойный и Oxxxymiron — состоялась чуть больше месяца назад, то можно предположить, что этот баттл по просмотрам обгонит все предыдущие.

Отметим, что после поединка Владимир Карелин (Гнойный) выпустил трек-издевку «Охлади мой пыл» над Мироном Федоровым (Oxxхymiron), где в издевательском тоне обыгрывает твит Мирона, которым тот вызывал его год назад на баттл.

Также Гнойный похайпился на имени генерального продюсера федерального спортивного телеканала «Матч-Тв» Тины Канделаки. Вместе со своими соратниками по «Антихайпу», он записал трек про известную телеведущую.

Кроме того рэпер вместе с партнером по объединению «Антихайп» Замаем появился в эфире передачи «Агора» на телеканале «Культура». Выпуск телепередачи был посвящен рэп-поединкам.