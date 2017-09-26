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04:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Верхний парк в Усолье-Сибирском станет уникальным местом для отдыха горожан

Общественная комиссия партийного проекта «Единой России» «Парки малых городов» проверила ход ремонтных работ.

Верхний парк в городе Усолье-Сибирское будет по настоящему уникальным местом отдыха для горожан. Об этом заявил мэр города Максим Торопкин в рамках контроля общественной комиссии партийного проекта «Единой России» «Парки малых городов» хода ремонтных работ в главном парке города химиков. В составе комиссии работали координатор партийного проекта «Парки малых городов» в Иркутской области Кузьма Алдаров, председатель Общественного совета партпроекта «Парки малых городов» в Иркутской области Александр Городской и заместитель председателя Общественного совета «Парки малых городов» Артем Цындыжапов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе партии.

Глава города показал и рассказал, на что будут направлены бюджетные средства, что уже сделано, и что еще предстоит. В Верхнем парке капитально благоустроят 105 тысяч кв. метров. 200 высокорослых деревьев ликвидировано, еще столько же прошли формовку. Аварийное здание старой танцплощадки демонтировано, практически весь строительный мусор с нее уже вывезен.

Теперь здесь будет большая велодорожка и парковка для велосипедов, центральную аллею украсит новая большая клумба, в ближайшее время начнется асфальтирование аллеи и дорожек. Вырытый несколько лет назад котлован станет уникальным местом, единственным во всем Приангарье профессиональным тренировочным комплексом «Туристический стадион». К существующим уличным тренажерам добавятся еще 10, значительно больше станут и детские игровые городки. Будет выравнено футбольное поле, установлены новые ворота. Для усольских спортсменов будет возможность в любое время года позаниматься на площадке воркаут. По периметру парка и вдоль дорожек установят современное светодиодное освещение.

По словам мэра, сейчас главное — успеть провести асфальтирование до 15 октября, остальные виды работ будут выполнены до конца года.

«В планах на будущее — установить в парке видеонаблюдение для безопасности горожан, хорошему настроению будет способствовать музыка, которая будет звучать во всем парке. Восстановление Верхнего и Нижнего парков — это только начало. В следующем году планируется обустроить парковую зону в Привокзальном районе», — отметил Максим Торопкин.

Кроме этого, члены комиссии пообщались с жителями города, спрашивали, как они относятся к преобразованиям, все ли устраивает. Жительница Усолья-Сибирского Светлана Хайнак позитивно оценила изменения, которые происходят в парке и подчеркнула, что жители с нетерпением ждут завершения работ.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Парки малых городов» принят к реализации в 2017 году на территории семи муниципалитетов Иркутской области. В число городов-участников проекта вошел и моногород Усолье-Сибирское. Заявки и обращения на участие в проекте в 2018—2022 годах вы можете подать на сайте www.irkutsk.er.ru. Кроме этого, по вопросам реализации партийных проектов на территории области можно обратиться, позвонив по телефонам Горячей линии: 8 (3952) 62−46−77, 8−902−513−46−77, в будние дни, с 9.00 до 15.00.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что семь парков благоустроят в рамках федерального партпроекта «Единой России» «Парки малых городов» в Иркутской области в 2017 году. Регион получил 24,9 млн рублей на их обустройство, из которых, 16,7 млн рублей — федеральная субсидия и 8,2 млн — областная. Всего в рамках реализации проекта в России за первое полугодие проведено 694 мероприятия. Все планы по благоустройству будут выполнены до конца года, отметил федеральный координатор партпроекта «Парки малых городов», депутат Государственной Думы Владимир Панов.

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