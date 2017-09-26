Верхний парк в Усолье-Сибирском станет уникальным местом для отдыха горожан
Общественная комиссия партийного проекта «Единой России» «Парки малых городов» проверила ход ремонтных работ.
Общественная комиссия партийного проекта «Единой России» «Парки малых городов» проверила ход ремонтных работ.
Верхний парк в городе
Глава города показал и рассказал, на что будут направлены бюджетные средства, что уже сделано, и что еще предстоит. В Верхнем парке капитально благоустроят 105 тысяч кв. метров. 200 высокорослых деревьев ликвидировано, еще столько же прошли формовку. Аварийное здание старой танцплощадки демонтировано, практически весь строительный мусор с нее уже вывезен.
Теперь здесь будет большая велодорожка и парковка для велосипедов, центральную аллею украсит новая большая клумба, в ближайшее время начнется асфальтирование аллеи и дорожек. Вырытый несколько лет назад котлован станет уникальным местом, единственным во всем Приангарье профессиональным тренировочным комплексом «Туристический стадион». К существующим уличным тренажерам добавятся еще 10, значительно больше станут и детские игровые городки. Будет выравнено футбольное поле, установлены новые ворота. Для усольских спортсменов будет возможность в любое время года позаниматься на площадке воркаут. По периметру парка и вдоль дорожек установят современное светодиодное освещение.
По словам мэра, сейчас главное — успеть провести асфальтирование до 15 октября, остальные виды работ будут выполнены до конца года.
«В планах на будущее — установить в парке видеонаблюдение для безопасности горожан, хорошему настроению будет способствовать музыка, которая будет звучать во всем парке. Восстановление Верхнего и Нижнего парков — это только начало. В следующем году планируется обустроить парковую зону в Привокзальном районе», — отметил Максим Торопкин.
Кроме этого, члены комиссии пообщались с жителями города, спрашивали, как они относятся к преобразованиям, все ли устраивает. Жительница
Напомним, партийный проект «Единой России» «Парки малых городов» принят к реализации в 2017 году на территории семи муниципалитетов Иркутской области. В число
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что семь парков благоустроят в рамках федерального партпроекта «Единой России» «Парки малых городов» в Иркутской области в 2017 году. Регион получил 24,9 млн рублей на их обустройство, из которых, 16,7 млн рублей — федеральная субсидия и 8,2 млн — областная. Всего в рамках реализации проекта в России за первое полугодие проведено 694 мероприятия. Все планы по благоустройству будут выполнены до конца года, отметил федеральный координатор партпроекта «Парки малых городов», депутат Государственной Думы Владимир Панов.