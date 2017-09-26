На станции Смоляниново в Приморье открылся новый пешеходный мост

В рамках программы ОАО «РЖД» по предотвращению случаев травмирования граждан на железной дороге, на станции Смоляниново в Приморском крае открыт новый пешеходный мост общей протяжённостью 160 метров.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой пресс-секретаря ДВЖД Александра Артамонова, новый мост расположился над станционными путями с высокой интенсивностью движения грузовых поездов и соединил между собой жилые массивы административного центра Шкотовского района Приморского края — посёлка Смоляниново.

Пешеходный мост оборудован специальными подъемниками-транспортерами для перемещения маломобильной группы населения и аудиодомофонной связью с дежурным работником станции. Кроме того, на нём установлены пандусы и наземные тактильные плитки-указатели с рифленой поверхностью. Остекление перекрытий выполнено из акрилового пластика. Для освещения моста, тротуара и территории станции установлены энергосберегающие светодиодные светильники с высокой светоотдачей и длительным сроком эксплуатации.