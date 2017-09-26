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04:39 (мск), источник: Вести Приморье

На станции Смоляниново в Приморье открылся новый пешеходный мост

Новый мост расположился над станционными путями с высокой интенсивностью движения грузовых поездов и соединил между собой жилые массивы административного центра Шкотовского района — посёлка Смоляниново. Мост оборудован специальными подъемниками-транспортерами для перемещения маломобильной группы населения и аудиодомофонной связью с дежурным работником станции. На мосту установлены пандусы и наземные тактильные плитки-указатели с рифленой поверхностью. Остекление перекрытий выполнено из акрилового пластика.

В рамках программы ОАО «РЖД» по предотвращению случаев травмирования граждан на железной дороге, на станции Смоляниново в Приморском крае открыт новый пешеходный мост общей протяжённостью 160 метров.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой пресс-секретаря ДВЖД Александра Артамонова, новый мост расположился над станционными путями с высокой интенсивностью движения грузовых поездов и соединил между собой жилые массивы административного центра Шкотовского района Приморского края — посёлка Смоляниново.

Пешеходный мост оборудован специальными подъемниками-транспортерами для перемещения маломобильной группы населения и аудиодомофонной связью с дежурным работником станции. Кроме того, на нём установлены пандусы и наземные тактильные плитки-указатели с рифленой поверхностью. Остекление перекрытий выполнено из акрилового пластика. Для освещения моста, тротуара и территории станции установлены энергосберегающие светодиодные светильники с высокой светоотдачей и длительным сроком эксплуатации.

В торжественном открытии сооружения приняли участие заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по Владивостокскому территориальному управлению Андрей Ваулин, заместитель начальника дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта Сергей Матвеев и глава администрации Смоляниновского городского поселения Сергей Ковальчук.

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