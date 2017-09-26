Омских школьников отправят в тур по «Золотому кольцу»
В октябре 280 школьников посетят города России в рамках программы детского
В октябре 280 школьников посетят города России в рамках программы детского
Второй год в Омске поощряют активистов патриотических мероприятий и акций в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации от 11 октября 2012 года № Пр-2705 по популяризации культурного наследия народов РФ и приобщения молодежи к истории и культуре России.
Так, в следующем месяце 280 омских школьников из 21 общеобразовательного учреждения в рамках программы детского
В 2017 году по сравнению с прошлым годом число участников увеличилось более чем в два раза. В 2016 году в программе участвовали только 110 школьников из 10 общеобразовательных учреждений.
Нашему региону в этом году выделена квота для школьников от 12 до 17 лет в путешествиях по трем маршрутам. В рамках тура «Моя Россия: град Петров» ребята посетят
Как пояснили в департаменте образования, срок реализации программы — октябрь.