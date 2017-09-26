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08:51 (мск), источник: Om1.ru

Омских школьников отправят в тур по «Золотому кольцу»

В октябре 280 школьников посетят города России в рамках программы детского культурно-познавательного туризма.

Второй год в Омске поощряют активистов патриотических мероприятий и акций в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации от 11 октября 2012 года № Пр-2705 по популяризации культурного наследия народов РФ и приобщения молодежи к истории и культуре России.

Так, в следующем месяце 280 омских школьников из 21 общеобразовательного учреждения в рамках программы детского культурно-познавательного туризма посетят российские города.

В 2017 году по сравнению с прошлым годом число участников увеличилось более чем в два раза. В 2016 году в программе участвовали только 110 школьников из 10 общеобразовательных учреждений.

Нашему региону в этом году выделена квота для школьников от 12 до 17 лет в путешествиях по трем маршрутам. В рамках тура «Моя Россия: град Петров» ребята посетят Санкт-Петербург, во время тура «Путешествия сквозь века» побывают в Москве и Московскую область, тур «Сибирские просторы» проходит по Красноярску, а самый длинный маршрут «Золотое кольцо» включает в себя посещение Москвы, Сергиева Посада, Переславля, Залеского, Ярославля и Ростова .

Как пояснили в департаменте образования, срок реализации программы — октябрь.

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