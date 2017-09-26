Седьмая Сорочинская ярмарка прошла во Владивостоке. Видеорепортаж Оксаны Данилюк и Максима Каленника

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EbR-MW6R5mE?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Татьяна Ткаченко, председатель региональной общественной организации «Приморский центр украинской культуры»: «Вы сами видите, их лица и аплодисменты говорят сами за себя! Тут Партизанск, Лесозаводск, Хороль, Большой Камень, Смоляниново».

У торговых рядов от покупателей отбоя нет. Почти все богатство и красота национальной культуры украинских переселенцев — на прилавках. Народные ремесла, сувениры и просто полезные в быту вещи.

Марина Иов, участник ярмарки: «Моя мама вышивала, обе бабушки вышивали. Вот если день без спиц и прочего, то день пропал. Вы знаете, я с молодости с минус 4! А сейчас уже минус 2. Вышиваю без очков, и наше увлечение — к здоровью прибавление!».

Здесь все сделано практически вручную. Мастера готовы делиться своими секретами. Главное, было бы желание учиться и терпение.

Алена Котлевская, участник ярмарки: «Это специальный материал для лепки реалистических цветов. Лепится вручную, по лепесточку. Используются простые инструменты и руки в основном. Это огромное удовольствие. Успокаивающее занятие».

Оксана Швец, участник ярмарки: «Это домовенок Кузя. Домашний оберег, в каждом доме должен быть домовенок. Главное — верить!».

А на концертной площадке горожане поют вместе с артистами. Публика в восторге. Артистов отпускать со сцены не хотят.

Ольга Филиппович, украинский народный хор «Горлица»: «У меня украинские корни, мама родом из Славянска, и все детство она пела украинские песни. Это зов крови».

— Это русский народный инструмент кугиклы! Здесь береста, дерево и у каждой дудочки свой звук.