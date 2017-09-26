Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Половина стран мира потребовала ограничить права России в ООН
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
На Украине убили председателя правления энергетической компании
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
10Лучшие снимки Cassini
05:14 (мск), источник: Вести Приморье

Седьмая Сорочинская ярмарка прошла во Владивостоке. Видеорепортаж Оксаны Данилюк и Максима Каленника

Седьмая Сорочинская ярмарка раскинулась по всей Спортивной набережной Владивостока. На праздник прикладного творчества и песен приехали мастера со всего Приморья. В зрительном амфитеатре полный аншлаг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Татьяна Ткаченко, председатель региональной общественной организации «Приморский центр украинской культуры»: «Вы сами видите, их лица и аплодисменты говорят сами за себя! Тут Партизанск, Лесозаводск, Хороль, Большой Камень, Смоляниново».

У торговых рядов от покупателей отбоя нет. Почти все богатство и красота национальной культуры украинских переселенцев — на прилавках. Народные ремесла, сувениры и просто полезные в быту вещи.

Марина Иов, участник ярмарки: «Моя мама вышивала, обе бабушки вышивали. Вот если день без спиц и прочего, то день пропал. Вы знаете, я с молодости с минус 4! А сейчас уже минус 2. Вышиваю без очков, и наше увлечение — к здоровью прибавление!».

Здесь все сделано практически вручную. Мастера готовы делиться своими секретами. Главное, было бы желание учиться и терпение.

Алена Котлевская, участник ярмарки: «Это специальный материал для лепки реалистических цветов. Лепится вручную, по лепесточку. Используются простые инструменты и руки в основном. Это огромное удовольствие. Успокаивающее занятие».

Оксана Швец, участник ярмарки: «Это домовенок Кузя. Домашний оберег, в каждом доме должен быть домовенок. Главное — верить!».

А на концертной площадке горожане поют вместе с артистами. Публика в восторге. Артистов отпускать со сцены не хотят.

Ольга Филиппович, украинский народный хор «Горлица»: «У меня украинские корни, мама родом из Славянска, и все детство она пела украинские песни. Это зов крови».

— Это русский народный инструмент кугиклы! Здесь береста, дерево и у каждой дудочки свой звук.

Седьмая Сорочинская ярмарка закончилась. Участники разъедутся по домам, чтобы вновь сесть за вышивку, вязание, лепку и отрепетировать новые номера. Все это Владивосток увидит уже через год.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 За непристойное предложение певец нанес 17 ножевых ранений
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
«ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы к местам отдыха
Госдеп: США не причастны к гибели российского генерала в Сирии
Росстат назвал число бедных россиян
Арсений Яценюк намерен подать в ЕСПЧ иск против России
Врачи дают Маккейну «плохой прогноз»
В аварии с участием автобуса на Кубани погибли шесть человек
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Новостройки в Москве начали дорожать
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь