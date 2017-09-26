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06:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

В Омской области локализованы все очаги чумы свиней

Карантин сейчас действует только на территории Любинского и Шербакульского районов.

Источник: РИА "Новости"

Все очаги африканской чумы свиней (АЧС) на территории Омской области локализованы, а карантин, введенный из-за распространившегося заболевания, снят в девяти из 12 районов региона, сообщила в понедельник пресс-служба местного правительства.

Как отмечает портал «Омск здесь», карантин сейчас действует только на территории Любинского и Шербакульского районов. В последнем накануне провели убой свиней и дезинфекцию.

«Для предотвращения распространения чумы ужесточены требования ветеринарных служб к содержанию свиней в личных подсобных хозяйствах, проводится подворовой обход с клиническим обследованием поголовья», — говорится в сообщении пресс- службы правительства.

В Минсельхозе сообщили, что в карантинных зонах уничтожили более 16 тыс. животных. Их владельцы получат компенсацию из регионального резервного фонда, из расчета 133 рубля за килограмм живого веса и 186 рублей — за килограмм убойного веса. Всего на эти цели правительство Омской области выделило более 100 млн рублей, из которых 32 млн рублей уже перечислили пострадавшим крестьянам.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных.

Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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