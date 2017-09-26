Более 11 тыс. жителей Иркутской области за неделю заболели ОРВИ

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону, с 18 по 25 сентября 2017 года в Приангарье зарегистрировано 11436 случаев заболевания ОРВИ, из них 8158 — среди детей. Заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии. Циркуляция вируса гриппа не установлена.

В Иркутской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В рамках национального календаря профилактических прививок привито 322046 человек, за счет средств работодателей и собственных средств привито 880 человек. Всего прививку от гриппа получили 14,2% населения области.