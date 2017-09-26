Более 11 тыс. жителей Иркутской области за неделю заболели ОРВИ
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Иркутской области находится на неэпидемическом уровне, но есть тенденция к росту за счёт детей.
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Иркутской области находится на неэпидемическом уровне, но есть тенденция к росту за счёт детей.
Как сообщает
В Иркутской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В рамках национального календаря профилактических прививок привито 322046 человек, за счет средств работодателей и собственных средств привито 880 человек. Всего прививку от гриппа получили 14,2% населения области.
Всего запланировано привить против гриппа осенью 2017 года 977600 человек, что составляет 43% от численности населения области.