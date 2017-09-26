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05:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Хорошо забытое старое. Как в Новокузнецке восстанавливают Соцгород?

Предприниматель рассказывает о том, как найти в своем городе изюминку.

Соцгород — уникальный проект. За пять лет из старого невзрачного района Новокузнецка он превратился в один из самых ярких и узнаваемых. Здесь даже квартиры подскочили в цене. Старые дома постепенно становятся историческими экспонатами. Корреспондент «АиФ — Кузбасс» пообщалась с одним из вдохновителей проекта Павлом Клепиковым и узнала, с чего началось восстановление Соцгорода.

Новый город.

Инна Меняйлова, «АиФ — Кузбасс»: Павел, сейчас проект «Кузбасс Соцгород» достаточно известен не только в Новокузнецке, но и за его пределами. Чем так ценен и интересен этот район города? Как у вас родилась идея его восстановления?

Павел Клепиков

Павел Клепиков: Идея родилась ещё в 2001 году, когда я учился в СибГИУ на технологическом факультете. В то время там работали преподаватели старой закалки — влюблённые в свою работу, город, металлургию, историю, которые буквально заразили меня своим энтузиазмом. Именно тогда меня увлекла личность главного инженера Кузнецкстроя Ивана Павловича Бардина и история металлургического гиганта того времени — КМК. Я был поражён, что столь грандиозная всесоюзная стройка была неблагоустроенной! Холодные землянки, построенные из подручного материала, ужасные бараки… И вдруг, посреди этого — начинает расти и строиться новый рабочий посёлок, причём очень быстрыми темпами. Вырос он за каких-то 2 года. Рабочий люд ходил и удивлялся. Говорят, что даже грязные калоши снимали, чтобы походить по первому выложенному в городе асфальту! Всё тут было по-новому, по-социалистически: дома — только для того, чтобы в них спать, а всё остальное человек должен был получить в другом месте: мыться — в общественной бане, обедать — в столовой и т. д. Поэтому и квартиры были особенные — маленькие, с небольшой кухней и без ванн. Проектировал район в стиле конструктивизма знаменитый архитектор Франкфурта-на-Майне Эрнст Май. Изначально это было своего рода элитное жильё, и получить квартиру в Соцгороде было большой привилегией. Строительство КМК дало толчок развитию Новокузнецка. Соцгород — эта та история города, которую забывать нельзя. Именно поэтому я и моя команда решились взяться за его восстановление. Подобные проекты Эрнст Май реализовал во многих местах в мире, но на территории современной России уцелели единицы. Торговые центры и многоэтажная застройка уничтожила практически все Соцгорода в нашей стране. Мы решили превратить старые трущобы в жилой исторический памятник, аналогу которому не будет во всей России.

— С чего вы начали свою работу?

— Когда мы начинали, Соцгород находился в плачевном состоянии — аварийные крыши, фасады, облупившаяся и местами отпадающая штукатурка, разрушенная социалистическая символика, неухоженные и заросшие дворы… Для начала решили восстановить дом, с которого началась первая в городе улица каменных домов на Металлургов, 35. Решили вернуть дому первоначальный вид, каким он был в 30−40-е годы. Cовместно с Новокузнецким краеведческим музеем разработали проект: вернули советский орнамент — «шахматную доску», ромбы и, самое главное, — пятиконечные звёзды — своеобразный символ Соцгорода.

Также был сделан ремонт крыши и фасадов здания. Финансирование было долевым — большую часть средств выделила администрация города, остальную — предприниматели, чьи компании находились на территории Соцгорода. А дальше пошло и поехало…

— Помимо реставрации домов, как еще вы наполняете Соцгород советской атмосферой?

— Есть у нас свой парк советской скульптуры, в котором стоят памятники Ленину, Корчагину, а также скульптурные композиции «Пионеры» и «Советские дети». Очень интересны истории их появления. Все их принесли наши горожане. К примеру, Павка Корчагин валялся бесхозным с отломанным носом на территории одной из школ Заводского района, Ленина по частями принесли жители Кузнецкого района, пионеров мы привезли из заброшенного лагеря на Мрассу. Планируем отреставрировать и забрать скульптурную группу «Рабочий и работница», которые находятся в плачевном состоянии на Пионерском проспекте. Мы готовы забрать и отреставрировать любые бесхозные советские скульптуры! В парке установлены несколько скамеек. Кстати, они тоже советского отлива. Их основания кованые. Нашли мы их на складе цветмета. Есть у нас на территории и несколько стендов, которые рассказывают о Соцгороде и его истории. Очень хорошо оживляют район рисунки, нарисованные нашими уличными художниками. Это ледокол и грандиозный портрет Владимира Маяковского, недавно нарисовали Ивана Бардина. Есть у нас и площадка для воркаута — в советское время спорт всегда поощрялся!

— На территории Соцгорода находится и первый детский сад Новокузнецка. Его хотели снести и построить спортивный центр. Однако вам удалось отстоять сад. Чем он так ценен и какова его дальнейшая судьба? Будете ли его реставрировать?

— Этот первый в Новокузнецке детский сад построен в стилистике конструктивизма. Что интересно, сад расположен с учётом сторон света с тем условием, чтобы детские игровые были максимально освещены солнечным светом, именно поэтому у сада много больших окон. Нам удалось отстоять его. Сейчас мы «консервируем» здание и ставим его на охрану. В будущем планируем отреставрировать и вновь открыть его двери для детей.

— Насколько активно вам помогают жители? Как они вообще встретили вашу идею возрождения Соцгорода?

— Скажу честно, сначала жители восприняли идею крайне скептически. Мало кто верил, что у нас всё получится. Некоторые считали, что через год наша активность иссякнет, и мы про них благополучно забудем. Однако сейчас, когда Соцгорд преобразуется из года в год, жители очень активно включились в процесс: предлагают свои идеи, проводят праздники, благоустраивают территорию и очень активно защищают свои интересы. К примеру, выступили против сноса детского сада и даже акцию организовали.

— На территории Соцгорода идёт строительство нового дома. Как вы считаете, впишется ли новая застройка в исторический центр?

— Это единственный новый дом, который будет построен на территории Соцгорода. Всё дело в том, что на его месте был старый полуразвалившийся, с покосившимися перегородками дом, который неоднократно горел и стал уже притоном для бомжей. Решено было строить новый. Нам удалось изменить его этажность. Первоначально планировалось возвести девятиэтажку, которая вообще никак не вписалась бы в наш исторический центр. Теперь решили, что этажей будет пять. Подобрали строители и похожие цветовые решения для дома. Ни один старый дом сносить не планируется.

Бренд Кузбасса?

— Сколько денег уже ушло на проект? Откуда средства?

— В целом в проект вложено уже около 45 млн рублей. Нужно ещё в три раза больше. Помогает администрация города, предприниматели. С целью привлечения финансирования разрабатываем концепцию «именных домов». Один такой дом у нас уже есть. Это дом им. Джигарханяна. На нём висит соответствующая табличка. Мы связали одну из его любимых ролей — кузнеца в фильме «Треугольник» — с историей Кузнецкстроя и домом, в который заселялись работники кузнечно-штамповочного цеха КМК. В обмен на это спонсоры помогли с ремонтом фасада здания и благоустройством территории.

— Павел, как ещё хотите преобразовать Соцгород?

— Идей у нас очень много. К примеру, можно было бы в одной из квартир открыть арт-резиденцию «музей-квартира Эрнста Мая», оснастив её мебелью и оборудованием франкфуртской кухни — в общем, всем, что должно было быть там по задумке Мая и что не удалось в итоге воплотить в Советской России. Арт-резиденция служила бы не только интересным музеем, но и местом для остановки творческих людей. Работая с территорией, они бы оставляли результаты своих трудов городу. Есть идеи и от жителей района — установить в Соцгороде сцену в советском стиле — «ракушку» — и проводить там вечера с гармонистом. Впереди планы и по установке памятника первому асфальту. И дальнейшее восстановление исторической среды — установка ограды с вазонами вдоль проезжей части улицы Хитарова — от ресторана Москва до пр. Металлургов. Когда-то всё это было в Соцгороде. Форму для вазонов скопируем с того, который сохранился около здания-памятника «Гостиница на Верхней Колонии». И, конечно же, в планах реставрация домов. Пока ещё у нас отреставрировано 10, всего же в комплексе их 57. К 400-летию Новокузнецка при поддержке администрации города и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры будем усиленно восстанавливать наш Соцгород.

— Признан ли Соцгород объектом культурного наследия?

— Нет, комитет по охране объектов культурного наследия нас не слышит, если бы они полностью приняли нашу заявку, многих проблем удалось бы избежать: не было бы полуразрушенного здания детского сада и никакой точечной застройки в Соцгороде. А пока в перечень выявленных объектов включено только девять строений. Необходимо срочно ставить этот район на охрану, иначе завтра кто-нибудь опять решит здесь построить новый жилой дом, и не факт что общественникам снова что-то удастся отстоять.

— Павел, зачем вы занимаетесь столь грандиозным проектом?

— Для меня это большой опыт работы с территорией. Я получил вторую профессию реставратора и теперь реализую все свои знания и умения на практике. Можно сказать, что вся наша команда выросла из этого проекта и получила специальности. Я очень люблю свой город и хочу сделать свой вклад в его развитие, сохранив историю. Ведь сейчас не за что глазом зацепиться — кроме разноцветного панельного жилья ничего нет. Чтобы ни говорили, но наш город индустриальный. Его расцвет пришёлся на эпоху великих строек страны. Соцгород — это не только бренд Новокузнецка, который нужно развивать, но и визитная карточка региона, которой, я надеюсь, вскоре будет гордиться каждый кузбассовец.

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