Хорошо забытое старое. Как в Новокузнецке восстанавливают Соцгород?
Предприниматель рассказывает о том, как найти в своем городе изюминку.
Предприниматель рассказывает о том, как найти в своем городе изюминку.
Соцгород — уникальный проект. За пять лет из старого невзрачного района Новокузнецка он превратился в один из самых ярких и узнаваемых. Здесь даже квартиры подскочили в цене. Старые дома постепенно становятся историческими экспонатами. Корреспондент «АиФ — Кузбасс» пообщалась с одним из вдохновителей проекта Павлом Клепиковым и узнала, с чего началось восстановление Соцгорода.
Новый город.
Инна Меняйлова, «АиФ — Кузбасс»: Павел, сейчас проект «Кузбасс Соцгород» достаточно известен не только в Новокузнецке, но и за его пределами. Чем так ценен и интересен этот район города? Как у вас родилась идея его восстановления?
Павел Клепиков: Идея родилась ещё в 2001 году, когда я учился в СибГИУ на технологическом факультете. В то время там работали преподаватели старой закалки — влюблённые в свою работу, город, металлургию, историю, которые буквально заразили меня своим энтузиазмом. Именно тогда меня увлекла личность главного инженера Кузнецкстроя Ивана Павловича Бардина и история металлургического гиганта того времени — КМК. Я был поражён, что столь грандиозная всесоюзная стройка была неблагоустроенной! Холодные землянки, построенные из подручного материала, ужасные бараки… И вдруг, посреди этого — начинает расти и строиться новый рабочий посёлок, причём очень быстрыми темпами. Вырос он за
— С чего вы начали свою работу?
— Когда мы начинали, Соцгород находился в плачевном состоянии — аварийные крыши, фасады, облупившаяся и местами отпадающая штукатурка, разрушенная социалистическая символика, неухоженные и заросшие дворы… Для начала решили восстановить дом, с которого началась первая в городе улица каменных домов на Металлургов, 35. Решили вернуть дому первоначальный вид, каким он был в 30−40-е годы. Cовместно с Новокузнецким краеведческим музеем разработали проект: вернули советский орнамент — «шахматную доску», ромбы и, самое главное, — пятиконечные звёзды — своеобразный символ Соцгорода.
Также был сделан ремонт крыши и фасадов здания. Финансирование было долевым — большую часть средств выделила администрация города, остальную — предприниматели, чьи компании находились на территории Соцгорода. А дальше пошло и поехало…
— Помимо реставрации домов, как еще вы наполняете Соцгород советской атмосферой?
— Есть у нас свой парк советской скульптуры, в котором стоят памятники Ленину, Корчагину, а также скульптурные композиции «Пионеры» и «Советские дети». Очень интересны истории их появления. Все их принесли наши горожане. К примеру, Павка Корчагин валялся бесхозным с отломанным носом на территории одной из школ Заводского района, Ленина по частями принесли жители Кузнецкого района, пионеров мы привезли из заброшенного лагеря на Мрассу. Планируем отреставрировать и забрать скульптурную группу «Рабочий и работница», которые находятся в плачевном состоянии на Пионерском проспекте. Мы готовы забрать и отреставрировать любые бесхозные советские скульптуры! В парке установлены несколько скамеек. Кстати, они тоже советского отлива. Их основания кованые. Нашли мы их на складе цветмета. Есть у нас на территории и несколько стендов, которые рассказывают о Соцгороде и его истории. Очень хорошо оживляют район рисунки, нарисованные нашими уличными художниками. Это ледокол и грандиозный портрет Владимира Маяковского, недавно нарисовали Ивана Бардина. Есть у нас и площадка для воркаута — в советское время спорт всегда поощрялся!
— На территории Соцгорода находится и первый детский сад Новокузнецка. Его хотели снести и построить спортивный центр. Однако вам удалось отстоять сад. Чем он так ценен и какова его дальнейшая судьба? Будете ли его реставрировать?
— Этот первый в Новокузнецке детский сад построен в стилистике конструктивизма. Что интересно, сад расположен с учётом сторон света с тем условием, чтобы детские игровые были максимально освещены солнечным светом, именно поэтому у сада много больших окон. Нам удалось отстоять его. Сейчас мы «консервируем» здание и ставим его на охрану. В будущем планируем отреставрировать и вновь открыть его двери для детей.
— Насколько активно вам помогают жители? Как они вообще встретили вашу идею возрождения Соцгорода?
— Скажу честно, сначала жители восприняли идею крайне скептически. Мало кто верил, что у нас всё получится. Некоторые считали, что через год наша активность иссякнет, и мы про них благополучно забудем. Однако сейчас, когда Соцгорд преобразуется из года в год, жители очень активно включились в процесс: предлагают свои идеи, проводят праздники, благоустраивают территорию и очень активно защищают свои интересы. К примеру, выступили против сноса детского сада и даже акцию организовали.
— На территории Соцгорода идёт строительство нового дома. Как вы считаете, впишется ли новая застройка в исторический центр?
— Это единственный новый дом, который будет построен на территории Соцгорода. Всё дело в том, что на его месте был старый полуразвалившийся, с покосившимися перегородками дом, который неоднократно горел и стал уже притоном для бомжей. Решено было строить новый. Нам удалось изменить его этажность. Первоначально планировалось возвести девятиэтажку, которая вообще никак не вписалась бы в наш исторический центр. Теперь решили, что этажей будет пять. Подобрали строители и похожие цветовые решения для дома. Ни один старый дом сносить не планируется.
Бренд Кузбасса?
— Сколько денег уже ушло на проект? Откуда средства?
— В целом в проект вложено уже около 45 млн рублей. Нужно ещё в три раза больше. Помогает администрация города, предприниматели. С целью привлечения финансирования разрабатываем концепцию «именных домов». Один такой дом у нас уже есть. Это дом им. Джигарханяна. На нём висит соответствующая табличка. Мы связали одну из его любимых ролей — кузнеца в фильме «Треугольник» — с историей Кузнецкстроя и домом, в который заселялись работники
— Павел, как ещё хотите преобразовать Соцгород?
— Идей у нас очень много. К примеру, можно было бы в одной из квартир открыть
— Признан ли Соцгород объектом культурного наследия?
— Нет, комитет по охране объектов культурного наследия нас не слышит, если бы они полностью приняли нашу заявку, многих проблем удалось бы избежать: не было бы полуразрушенного здания детского сада и никакой точечной застройки в Соцгороде. А пока в перечень выявленных объектов включено только девять строений. Необходимо срочно ставить этот район на охрану, иначе завтра
— Павел, зачем вы занимаетесь столь грандиозным проектом?
— Для меня это большой опыт работы с территорией. Я получил вторую профессию реставратора и теперь реализую все свои знания и умения на практике. Можно сказать, что вся наша команда выросла из этого проекта и получила специальности. Я очень люблю свой город и хочу сделать свой вклад в его развитие, сохранив историю. Ведь сейчас не за что глазом зацепиться — кроме разноцветного панельного жилья ничего нет. Чтобы ни говорили, но наш город индустриальный. Его расцвет пришёлся на эпоху великих строек страны. Соцгород — это не только бренд Новокузнецка, который нужно развивать, но и визитная карточка региона, которой, я надеюсь, вскоре будет гордиться каждый кузбассовец.