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05:54 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярск засыпало первым снегом

Фотографиями делятся пользователи в соцсетях.

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Первый снег выпал в Красноярске. Пользователи соцсетей делятся фотографиями осенних деревьев в белом покрове, видами из окон, и скнимками промокших машин. Напомним, несколько дней назад снег выпал в Шарыповском, Назаровском, Ачинском, Ужурском районах. Синоптики обещают в ближайшие дни на территории края похолодание и заморозки. МЧС предупреждает о возможном гололеде на дорогах.

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