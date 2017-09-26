Красноярск засыпало первым снегом

Первый снег выпал в Красноярске. Пользователи соцсетей делятся фотографиями осенних деревьев в белом покрове, видами из окон, и скнимками промокших машин. Напомним, несколько дней назад снег выпал в Шарыповском, Назаровском, Ачинском, Ужурском районах. Синоптики обещают в ближайшие дни на территории края похолодание и заморозки. МЧС предупреждает о возможном гололеде на дорогах.