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05:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Расписание некоторых поездов изменится на ВСЖД в конце сентября

Расписание некоторых поездов дальнего следования изменится на ВСЖД с 26 по 30 сентября.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Изменения в расписании коcнутся следующих пассажирских поездов: № 1/7 «Владивосток — Москва/Новосибирск»; № 3/5 «Пекин/Улан-Батор — Москва»; № 11/77 «Чита — Челябинск/Нерюнгри — Новосибирск»; № 19 Пекин — Москва; № 43/99 «Хабаровск/Владивосток — Москва»; № 57 «Иркутск — Кисловодск»; № 69 «Чита 2 — Москва»; № 71 «Улан-Удэ — Северобайкальск»; № 81 «Улан-Удэ — Москва»; № 87 «Иркутск — Усть-Илимск»; № 157 «Иркутск — Анапа»; № 205 «Иркутск — Анапа»; № 207 «Владивосток — Новокузнецк»; № 241/269 «Иркутск/Чита 2 -Адлер»; № 921 «Иркутск — Москва»; № 973 «Владивосток — Москва»; № 989 «Владивосток — Москва»; № 2/8 «Москва/Новосибирск — Владивосток»; № 4/6/20 «Москва — Пекин/Улан-Батор/Пекин»;- № 12/78 «Челябинск — Чита 2/Новосибирск — Нерюнгри»; № 44/100 «Москва — Хабаровск/Владивосток»; № 72 «Северобайкальск — Улан-Удэ»; № 82 «Москва — Улан-Удэ»; № 88 «Усть-Илимск — Иркутск»; № 158 «Анапа — Иркутск»; № 206 «Анапа — Иркутск»; № 207/208 «Новокузнецк — Владивосток»; № 242/270 «Адлер — Иркутск/Чита 2».

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