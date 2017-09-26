Более 30 жителей Приморья уже отпраздновали 100-летие
Всего в крае живет почти 41 тысяча граждан, которые могут по праву считаться долгожителями.
Всего в крае живет почти 41 тысяча граждан, которые могут по праву считаться долгожителями.
Владивосток, 26 сентября, PrimaMedia.
В Приморском крае проживает почти 41 тысяча граждан, которые могут по праву считаться долгожителями. Более 30 из них уже отметили вековой юбилей. Самый пожилой житель Приморского края — Наталия Титкова. Она живет во Владивостоке, сейчас ей 104 года, сообщили ИА PrimaMedia в
В крае проживает почти 41 тысяча человек, которые достигли возраста 80 лет и могут по праву считаться долгожителями, причем 78% из них — женщины. Чуть более тысячи приморцев отметили свой 90-летний юбилей.
Напомним, 1 октября Россия отмечает Международный день пожилых людей. В рамках празднования этой даты в Приморье пройдет II Форум — выставка товаров и услуг для старшего поколения «Полезно пенсионерам"-2017.
3 октября на территории
К участию приглашаются люди пенсионного возраста, представители органов власти, научного и