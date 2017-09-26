Более 30 жителей Приморья уже отпраздновали 100-летие

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 сентября, PrimaMedia.

В Приморском крае проживает почти 41 тысяча граждан, которые могут по праву считаться долгожителями. Более 30 из них уже отметили вековой юбилей. Самый пожилой житель Приморского края — Наталия Титкова. Она живет во Владивостоке, сейчас ей 104 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В крае проживает почти 41 тысяча человек, которые достигли возраста 80 лет и могут по праву считаться долгожителями, причем 78% из них — женщины. Чуть более тысячи приморцев отметили свой 90-летний юбилей.

Напомним, 1 октября Россия отмечает Международный день пожилых людей. В рамках празднования этой даты в Приморье пройдет II Форум — выставка товаров и услуг для старшего поколения «Полезно пенсионерам"-2017.

3 октября на территории Феско-холла откроются консультационные пункты по вопросам социальной защиты и социального обслуживания, обязательного медицинского страхования (ОМС), пенсионного обеспечения и трудоустройства пенсионеров. Будет работать выставочная экспозиция с информацией о социальных услугах, медицинских товарах для пожилых людей. Также программа форума будет насыщенна полезными лекциями, практическими семинарами и творческими мастер-классами.