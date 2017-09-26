Енисейск презентуют на международной выставке в Китае

Значимое место на региональном стенде займет презентация Енисейска. Напомним, в 2019 году одному из старейших городов региона, которому почти в первозданном виде удалось сохранить архитектуру сибирского города 18−19 веков, исполнится 400 лет.

Делегат из Красноярска презентует экскурсионный тур «К берегам Енисея», который ранее получил положительную экспертную оценку Ассоциации туроператоров России, Министерства культуры РФ и был официально рекомендован как вариант отдыха для российских и иностранных туристов.

«Эта выставка важна как для установления новых деловых контактов, так и для информирования посетителей международной выставки о туристических возможностях региона. Все желающие смогут получить переведенные на иностранный язык буклеты с информацией об истории Енисейска и туристических возможностях уникального, с точки зрения истории и культуры, города», — уточнила специалист отдела туризма Администрации Енисейска Жанна Хмелькова.

Как отметили представители Министерство коммерции Китая, выставка послужит важной платформой для продвижения экономического сотрудничества и культурных обменов между странами.