Енисейск презентуют на международной выставке в Китае
Делегация из Красноярского края в составе 60 человек расскажет о культурном, деловом и туристическом потенциале региона в рамках
Делегация из Красноярского края в составе 60 человек расскажет о культурном, деловом и туристическом потенциале региона в рамках
Значимое место на региональном стенде займет презентация Енисейска. Напомним, в 2019 году одному из старейших городов региона, которому почти в первозданном виде удалось сохранить архитектуру сибирского города 18−19 веков, исполнится 400 лет.
Делегат из Красноярска презентует экскурсионный тур «К берегам Енисея», который ранее получил положительную экспертную оценку Ассоциации туроператоров России, Министерства культуры РФ и был официально рекомендован как вариант отдыха для российских и иностранных туристов.
«Эта выставка важна как для установления новых деловых контактов, так и для информирования посетителей международной выставки о туристических возможностях региона. Все желающие смогут получить переведенные на иностранный язык буклеты с информацией об истории Енисейска и туристических возможностях уникального, с точки зрения истории и культуры, города», — уточнила специалист отдела туризма Администрации Енисейска Жанна Хмелькова.
Как отметили представители Министерство коммерции Китая, выставка послужит важной платформой для продвижения экономического сотрудничества и культурных обменов между странами.
Ранее у Енисейска появилось одноименное мобильное приложение, с помощью которого пользователи смартфонов на iOS и Android могут получить полную информацию о достопримечательностях, маршрутах, услугах и событиях северного города с богатейшей историей.