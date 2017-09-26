Сотни пассажиров не смогли вылететь рейсом «ВИМ-Авиа» в Иркутск

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотни пассажиров не смогли вылететь рейсом «ВИМ-Авиа» из аэропорта «Домодедово» в Иркутск накануне, 25 сентября. Всего за указанное время отменено 12 рейсов в разные пункты назначения. Также сегодня, 26 сентября, в «Домодедово» три рейса «ВИМ-Авиа» задержаны. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на онлайн-табло воздушной гавани.

25 сентября рейсы «ВИМ-Аива» отменены по маршрутам «Домодедово» — Даламан, «Домодедово» — Анталья, «Домодедово» — Тайюань, «Домодедово» — Шеньян, «Домодедово» — Певек. Из «Домодедово» до Иркутска отменен рейс с плановым вылетом в 23.00.

«Сегодня, 26 сентября, отменены рейсы авиакомпании из “Домодедово” в Хайкоу, два перелета из аэропорта в Анталью, по одному — в Сочи, Ереван, Краснодар», — указано в онлайн-табло.

Также задержаны рейсы «Домодедово» — Сочи, «Домодедово» — Симферополь, «Домодедово» — Благовещенск, «Домодедово» — Андырь.