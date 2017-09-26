Вылет самолета из Екатеринбурга в Китай задерживается на 7 часов

В аэропорту Кольцово на 7 часов задерживается рейс авиакомпании AZUR air в Санью. Самолет должен был вылететь из уральской столицы в 05.30 26 сентября, однако вылет отложен на 12.30, передает «Уралинформбюро». Причина задержки — подготовка рейса.

В середине сентября у авиакомпании также произошел сбой в расписании — туристы из Екатеринбурга позже улетали на курорты Средиземноморья и возвращались домой. Свердловское управление Роспортебнадзора уже оштрафовало AZUR air за задержки в мае-июле.