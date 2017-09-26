В Уфе 26 сентября откроют памятник певице Василе Фаттаховой
Скульптурная композиция появится на аллее славы Южного кладбища.
Скульптурная композиция появится на аллее славы Южного кладбища.
Сегодня, 26 сентября, в два часа дня на Южном кладбище Уфы состоится открытие памятника Василе Фаттаховой. Заслуженная артистка Башкирии и Татарстана скончалась в 2016, не дожив даже до 37 лет. Памятник, посвященный памяти народной любимицы, появится на Аллее славы.
В официальной группе Васили Фаттаховой «ВКонтакте» приглашают на церемонию открытия всех желающих. Как сообщает телеканал БСТ, сам мемориал будет представлять собой памятник из черного гранита с цветником, который будет выполнен в виде первой буквы в имени артистки — «В».
Исполнительница знаменитого хита «Туган Як», популярного не только среди башкир и татар обеих республик, ушла из жизни в 2016 году. Причиной смерти стали осложнения во время родов. Ребенок родился раньше срока и врачи были вынуждены делать кесарево сечение.