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06:49 (мск), источник: ТАСС

Солнечно и до 15 градусов тепла будет в столичном регионе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Солнечная, сухая, но прохладная погода ожидается во вторник в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

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«Будет преимущественно солнечно, без осадков. В Москве температура воздуха составит 13−15 градусов, по области — от 10 до 15 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 4−6 градусов, в Подмосковье — от 1 до 6 градусов, местами возможны заморозки до минус 2 градусов. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с. Днем в среду — вновь без осадков с переменной облачностью. В Москве воздух прогреется до 10−12 градусов, по области — до 8−13 градусов. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

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