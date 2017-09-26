Солнечно и до 15 градусов тепла будет в столичном регионе
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Солнечная, сухая, но прохладная погода ожидается во вторник в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Солнечная, сухая, но прохладная погода ожидается во вторник в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.
«Будет преимущественно солнечно, без осадков. В Москве температура воздуха составит 13−15 градусов, по области — от 10 до 15 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер
Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 4−6 градусов, в Подмосковье — от 1 до 6 градусов, местами возможны заморозки до минус 2 градусов. Ветер