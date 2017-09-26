Солнечно и до 15 градусов тепла будет в столичном регионе

«Будет преимущественно солнечно, без осадков. В Москве температура воздуха составит 13−15 градусов, по области — от 10 до 15 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 4−6 градусов, в Подмосковье — от 1 до 6 градусов, местами возможны заморозки до минус 2 градусов. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с. Днем в среду — вновь без осадков с переменной облачностью. В Москве воздух прогреется до 10−12 градусов, по области — до 8−13 градусов. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.