Жительница Сатки пожаловалась в УФАС на фильм Алексея Учителя «Матильда»
Женщина считает, что реклама фильма не соответствует действительности.
Женщина считает, что реклама фильма не соответствует действительности.
Жительницу Сатки возмутила реклама фильма Алексея Учителя «Матильда», женщина обратилась в Управление антимонопольной службы по Челябинской области.
По мнению заявительницы, реклама фильма не соответствует действительности. Фильм не основан на реальных событиях, однако обещает раскрыть «тайну дома Романовых».
По данному обращению в УФАС намерены провести проверку.
Напомним, грядущая премьера картины вызывает большие споры в обществе. Премьерный показ «Матильды» в Челябинске стартует 26 октября в сети кинотеатров «Мегаполис» — в развлекательном комплексе «Мегаполис», а также в ТРК «Фокус» и «Алмаз». Более того, руководство КРК «Мегаполис» не собирается усиливать охрану залов во время проката скандальной картины.
Известно, что объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» приняла решение не показывать фильм «Матильда».
Сеть кинотеатров «Киномакс» отказалась давать комментарии по поводу проката картины. Соответствующих анонсов в графике кинозалов не значится. В челябинском муниципальном кинотеатре «Знамя» также затруднились дать ответ по поводу показа.