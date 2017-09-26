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06:36 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жительница Сатки пожаловалась в УФАС на фильм Алексея Учителя «Матильда»

Женщина считает, что реклама фильма не соответствует действительности.

Жительницу Сатки возмутила реклама фильма Алексея Учителя «Матильда», женщина обратилась в Управление антимонопольной службы по Челябинской области.

По мнению заявительницы, реклама фильма не соответствует действительности. Фильм не основан на реальных событиях, однако обещает раскрыть «тайну дома Романовых».

По данному обращению в УФАС намерены провести проверку.

Напомним, грядущая премьера картины вызывает большие споры в обществе. Премьерный показ «Матильды» в Челябинске стартует 26 октября в сети кинотеатров «Мегаполис» — в развлекательном комплексе «Мегаполис», а также в ТРК «Фокус» и «Алмаз». Более того, руководство КРК «Мегаполис» не собирается усиливать охрану залов во время проката скандальной картины.

Известно, что объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» приняла решение не показывать фильм «Матильда».

Сеть кинотеатров «Киномакс» отказалась давать комментарии по поводу проката картины. Соответствующих анонсов в графике кинозалов не значится. В челябинском муниципальном кинотеатре «Знамя» также затруднились дать ответ по поводу показа.

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