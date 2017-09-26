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07:15 (мск), источник: Newtimes.kz

Отопительный сезон стартовал в большинстве регионов РК

В северных регионах страны стартовал отопительный сезон. Пока к теплу подключены школы, детские сады и больницы, передает «Хабар».

Источник: Newtimes.kz

Уже скоро, по заверениям местных властей и коммунальщиков, батареи станут горячими во всех домах казахстанцев.

Многие казахстанцы холод ощутили сразу, особенно в своих домах. Местные власти тоже. В Астане, например, все социальные объекты уже подключили к теплу. На очереди жилые дома. Однако всё будет зависеть от погоды, причем от плохой.

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«В городе Астане все необходимые работы проведены. Мы как город готовы. Сегодня мы подключили все школы и больницы, где есть паспорта готовности. Детсады и социальные объекты. Я дал поручение, если какие-то дома хотят подключиться, пусть хоть сейчас подключаются. Если температура будет держаться, мы планируем в среду вынести постановление о подключении к отоплению», — сообщил аким Астаны Асет Исекешев.

В Костанае тоже начался отопительный сезон. Тепло подали в объекты социальной сферы. Сейчас в теплоэнергетической компании ждут специального постановления акимата Костаная.

После этого запустят отопление жилого фонда всего города. Коммунальщики заверили, что произойдет это уже завтра. Паспорта готовности получили практически все дома. Отметим, в этом году отопление в Астане и Костане дали раньше, чем в прошлом. Связано это с резким похолоданием. В Семее отопление начнут подключать в конце этой недели.

«Проблем с запуском нет. На сегодняшний день все теплоисточники полностью готовы. Все котельное оборудование смонтировано, скомплектовано все. Сейчас идет заполнение водой теплотрассы и готовятся к запуску», — уточнил заместитель руководителя отдела ЖКХ Семея Амантай Утельбаев.

Если на севере страны казахстанцы уже достали шубы и дубленки, то на юге люди по-прежнему разгуливают в футболках и платьях. Здесь говорить об отопительном сезоне не просто рано — нелогично. На столбиках термометра 27 градусов тепла. Причем для некоторых горожан еще не завершился купальный сезон.

В целом, даже в теплых регионах местные власти утверждают о готовности к отопительному сезону. В Атырау за лето проведена опрессовка всех линий теплоснабжения, часть старых труб поменяли. На местной ТЭЦ капитально отремонтировали два паровых котла мощностью 160 тонн пара в час.

А в Южно-Казахстанской области начало отопительного сезона запланировано на 1 ноября.

В Кызылорде объекты жилого фонда и социальной сферы готовы к зиме на 98%. В текущем году на ремонт тепловых сетей, котельных города, основного и вспомогательного оборудования кызылординской ТЭЦ потрачено 127 миллиона тенге.

Сегодня услугами городской теплоэнергоцентрали пользуются около 650 многоэтажных домов и более тысячи социальных объектов. Паспорт готовности, говорят тепловики, будет получен в ближайшие дни.

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