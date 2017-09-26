Ялалов похвалил силовиков за работу во время новой волны эвакуаций в Уфе
Ирек Ялалов похвалил экстренные службы за работу по эвакуации.
Ирек Ялалов похвалил экстренные службы за работу по эвакуации.
На оперативном совещании в мэрии глава администрации заявил: «Службы провели высокий профессионализм, персонал отработал штатно. Сомневаться в этом не надо».
Напомним, на днях в Уфе вновь прошла массовая эвакуация: были закрыты несколько крупных ТЦ, гостиницы, стадион «Динамо». Чуть не сорвался матч уфимского футбольного клуба.
Всего по столице поступило 20 звонков о подозрительных бесхозных предметах, в результате проверок объектов были эвакуированы 15 485 человек, сообщили в мэрии Уфы.