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08:33 (мск), источник: PROUFU.ru

Ялалов похвалил силовиков за работу во время новой волны эвакуаций в Уфе

Ирек Ялалов похвалил экстренные службы за работу по эвакуации.

На оперативном совещании в мэрии глава администрации заявил: «Службы провели высокий профессионализм, персонал отработал штатно. Сомневаться в этом не надо».

Напомним, на днях в Уфе вновь прошла массовая эвакуация: были закрыты несколько крупных ТЦ, гостиницы, стадион «Динамо». Чуть не сорвался матч уфимского футбольного клуба.

Всего по столице поступило 20 звонков о подозрительных бесхозных предметах, в результате проверок объектов были эвакуированы 15 485 человек, сообщили в мэрии Уфы.

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