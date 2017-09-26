Ялалов похвалил силовиков за работу во время новой волны эвакуаций в Уфе

На оперативном совещании в мэрии глава администрации заявил: «Службы провели высокий профессионализм, персонал отработал штатно. Сомневаться в этом не надо».

Напомним, на днях в Уфе вновь прошла массовая эвакуация: были закрыты несколько крупных ТЦ, гостиницы, стадион «Динамо». Чуть не сорвался матч уфимского футбольного клуба.