Баян Есентаева рассказала, когда планирует сыграть свадьбу
Баян Есентаева в интервью телеканалу Евразия рассказала, когда планирует сыграть свадьбу с возлюбленным Турсеном Алагузовым, сообщает NUR.KZ.
Баян Есентаева в интервью телеканалу Евразия рассказала, когда планирует сыграть свадьбу с возлюбленным Турсеном Алагузовым, сообщает NUR.KZ.
«До этого было много препятствий для того, чтобы официально заключить брак с будущим супругом. Бывшая жена Турсена не давала согласия на развод в течение полугода. Сейчас все решилось, теперь нужно подождать два месяца», — сказала Баян Есентаева.
Напомним, бизнесмен Турсенгали Алагузов официально развелся с супругой Ляйсирой Алагузовой в середине августа.