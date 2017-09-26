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07:11 (мск), источник: Nur.kz

Баян Есентаева рассказала, когда планирует сыграть свадьбу

Баян Есентаева в интервью телеканалу Евразия рассказала, когда планирует сыграть свадьбу с возлюбленным Турсеном Алагузовым, сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«До этого было много препятствий для того, чтобы официально заключить брак с будущим супругом. Бывшая жена Турсена не давала согласия на развод в течение полугода. Сейчас все решилось, теперь нужно подождать два месяца», — сказала Баян Есентаева.

Напомним, бизнесмен Турсенгали Алагузов официально развелся с супругой Ляйсирой Алагузовой в середине августа.

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