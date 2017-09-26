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07:26 (мск), источник: Publika.md

Курс валют на 26 сентября

Молдавский лей укрепляется. Национальный банк установил на сегодня следующие курсы валют.

Источник: Publika.md

Евро стал дешевле на 18 банов и стоит 20 леев 95 банов.

Не изменилось значение доллара, он торгуется по 17 леев 65 банов.

Курс румынского лея составляет четыре лея 55 банов со снижением в пять банов.

Украинская гривна по- прежнему стоит 67 банов.

И российский рубль неизменен, он оценивается в 30 банов.

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