Курс валют на 26 сентября
Молдавский лей укрепляется. Национальный банк установил на сегодня следующие курсы валют.
Молдавский лей укрепляется. Национальный банк установил на сегодня следующие курсы валют.
Евро стал дешевле на 18 банов и стоит 20 леев 95 банов.
Не изменилось значение доллара, он торгуется по 17 леев 65 банов.
Курс румынского лея составляет четыре лея 55 банов со снижением в пять банов.
Украинская гривна по- прежнему стоит 67 банов.
И российский рубль неизменен, он оценивается в 30 банов.