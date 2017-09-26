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08:52 (мск), источник: Вести - Пермь

Новые Ляды терроризирует стая собак

Уже есть первая жертва оголодавших животных. Псы загрызли козу.

За помощью люди пошли в полицию и местную администрацию. Началось расследование. Как в деле собачьей своры был обнаружен человеческий след?

Стая бешеных собак напала на Светлану Щетинину, когда та пасла коз на лугу недалеко от дома. Почуяв опасность, стадо бросилось в рассыпную. Троим рогатым удалось спастись. Похоронить козу помогли соседи.

Светлана Щетинина считает: «Если они уже почуяли кровь, они будут теперь на всех нападать, не только на животных!».

И уже были случаи — бьют тревогу жители Новых Лядов. Накануне от собак удалось отбиться пастуху и семье с маленьким ребенком, чудом никто не пострадал.

Теперь соседи боятся выходить из своих домов, при том, что практически в каждом доме есть хозяйство — козы, коровы, бараны, которым нужно пастись.

У погибшей козы осталась дочка, хозяйка теперь зовет ее сиротинушкой. Между тем, цена такой козы альпийской породы на рынке сейчас составляет 15 тысяч рублей.

И если соседи горе Светланы понимают и разделяют, то вот хозяевам собак — охранникам одного из помещений бывшего кирпичного завода, похоже, все равно. Озлобленные голодные животные бегают далеко за территорией склада без привязи и без ошейников.

Чтобы обезопасить себя и свой скот, местные жители обратились в полицию. Стражи порядка внимательно выслушали, приняли заявление и обещали выехать на место сегодня же. А вот в местной администрации о проблеме диких собак слышали не раз.

Схема отлова действует лишь в случае с безнадзорными собаками. Если у животных есть хозяин, то вся ответственность ложится на его плечи. С этим уже предстоит разобраться сотрудникам полиции. На их помощь так надеются местные жители. А пока фермеры держат скот дома, да и сами выходят на улицу разве что с палками в руках.

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