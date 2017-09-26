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08:23 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Эксперты назвали самые необычные вакансии Новосибирска

В списке вакансий — собачья няня, допинг-инспектор и мастер каллиграфии.

Эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали вакансии, размещенные в Новосибирске за третий квартал, и выбрали самые оригинальные предложения.

Возглавляет рейтинг догситтер — няня для собак. Предложение подходит для тех, кто может брать себе собак на время отсутствия хозяев. В обязанности такой няни входят прогулки, кормление, отправка регулярных фото хозяину и «почесывание пузика и за ушами». Платить обещают до 30 тысяч рублей в месяц.

Наблюдать за спортивными соревнованиями разного уровня сможет «инспектор допинг контроля», в чьи обязанности будет входить отбор проб у спортсменов на допинг. По мнению работодателя, это предложение подойдет «людям, легким на подъем и желающим проявить себя» с умением четко соблюдать правила. Зарплата не указана, но работа связана с командировками по всей России.

Пилот-инструктор будет выполнять тренажерную подготовку со слушателями авиационного учебного центра. Странно, но оплата за столь серьезную работу начинается всего от 10 тысяч рублей. Зато 3D-моделлер, в обязанности которого входит создавать и собирать игровые сцены, может заработать 60 тысяч рублей в месяц. Такие же деньги обещают платить соискателю должности 2D artist. Его обязанность — создание концептов игровых персонажей, локаций и техники.

Продвигать общественно-политические, социально-ориентированные проекты для органов государственной власти, в том числе федерального уровня, предлагают фандрайзеру. Зарплата сдельная.

Опытный художник может претендовать на должность преподавателя курсов каллиграфии. Помимо обучения красивому почерку, в его обязанности входит общение с учениками на любые темы. Уровень зарплаты определят по итогам собеседования.

— Нестандартные предложения чаще всего встречаются среди предложений для творческих сотрудников и в сфере ИТ, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО. — В сфере информационных технологий это логично, так как профессии и новые специализации появляются очень быстро. Что касается творческих профессий, то они могут казаться непривычными еще и потому, что появляются не часто на рынке труда.

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