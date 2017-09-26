Эксперты назвали самые необычные вакансии Новосибирска
В списке вакансий — собачья няня,
В списке вакансий — собачья няня,
Эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали вакансии, размещенные в Новосибирске за третий квартал, и выбрали самые оригинальные предложения.
Возглавляет рейтинг догситтер — няня для собак. Предложение подходит для тех, кто может брать себе собак на время отсутствия хозяев. В обязанности такой няни входят прогулки, кормление, отправка регулярных фото хозяину и «почесывание пузика и за ушами». Платить обещают до 30 тысяч рублей в месяц.
Наблюдать за спортивными соревнованиями разного уровня сможет «инспектор допинг контроля», в чьи обязанности будет входить отбор проб у спортсменов на допинг. По мнению работодателя, это предложение подойдет «людям, легким на подъем и желающим проявить себя» с умением четко соблюдать правила. Зарплата не указана, но работа связана с командировками по всей России.
Продвигать
Опытный художник может претендовать на должность преподавателя курсов каллиграфии. Помимо обучения красивому почерку, в его обязанности входит общение с учениками на любые темы. Уровень зарплаты определят по итогам собеседования.
— Нестандартные предложения чаще всего встречаются среди предложений для творческих сотрудников и в сфере ИТ, — комментирует Елана Таращук, руководитель