Новый «сухой» фонтан с подсветкой появится в Волгограде к середине октября

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, новый фонтан появится на месте старого, появившегося в парке в 2008 году. В 2016 году сквер «Семейный» выиграл конкурс и стал лучшим в городе. Благодаря этому на его благоустройство выделили 10 миллионов рублей. Часть выигранных средств пошла на реконструкцию фонтана.