Новый «сухой» фонтан с подсветкой появится в Волгограде к середине октября
Строительство нового светодинамического «сухого» фонтана, который начнет работать уже в середине октября, стартовало в Дзержинском районе Волгограда в парке «Семейный».
Строительство нового светодинамического «сухого» фонтана, который начнет работать уже в середине октября, стартовало в Дзержинском районе Волгограда в парке «Семейный».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, новый фонтан появится на месте старого, появившегося в парке в 2008 году. В 2016 году сквер «Семейный» выиграл конкурс и стал лучшим в городе. Благодаря этому на его благоустройство выделили 10 миллионов рублей. Часть выигранных средств пошла на реконструкцию фонтана.
Новый фонтан будет состоять из трех контуров, снабженных 60 форсунками. Высота пенных столбов составит от 20 сантиметров до трех метров. Проектом предусмотрена установка 64 подводных прожекторов. Водное зеркало и форсунки закроют керамогранитным и решетчатым оцинкованным антивандальным настилом.