В годовщину побега из гетто в Новогрудке откроют памятник

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Скульптурную композицию в память жертв Новогрудского гетто откроют у Музея сопротивления в Новогрудке во вторник, рассказала Sputnik краевед Тамара Вершицкая.

74 года назад в этот день 250 оставшихся в живых узников спустились в заранее выкопанный тоннель и ушли в лес. Среди беглецов были прадед и бабушка нынешнего советника и зятя президента США Джареда Кушнера.

Прототипом девочки, которая является частью скульптурной композиции, была Михле Сосновская, одна из малолетних узниц гетто. Она сумела удрать еще до массового побега, но была поймана и убита немцами. С ее старой фотографии и создавали образ.

«На церемонию открытия приедут дипломаты из американского и израильского посольства, исследователи Холокоста из Британии, Австралии и Канады. Кроме того, из Минска ждем около 20 человек, также бывших узников — гетто и концлагерей», — рассказала Sputnik Вершицкая.

Профинансировал создание памятной композиции местный предприниматель Сергей Коваль.