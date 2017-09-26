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08:32 (мск), источник: Sputnik.by

В годовщину побега из гетто в Новогрудке откроют памятник

Среди беглецов, которые копали тоннель и сумели выбраться из гетто, уйти в партизаны и выжить, были и предки нынешнего советника президента США и по совместительству его зятя Джареда Кушнера.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Скульптурную композицию в память жертв Новогрудского гетто откроют у Музея сопротивления в Новогрудке во вторник, рассказала Sputnik краевед Тамара Вершицкая.

74 года назад в этот день 250 оставшихся в живых узников спустились в заранее выкопанный тоннель и ушли в лес. Среди беглецов были прадед и бабушка нынешнего советника и зятя президента США Джареда Кушнера.

Прототипом девочки, которая является частью скульптурной композиции, была Михле Сосновская, одна из малолетних узниц гетто. Она сумела удрать еще до массового побега, но была поймана и убита немцами. С ее старой фотографии и создавали образ.

«На церемонию открытия приедут дипломаты из американского и израильского посольства, исследователи Холокоста из Британии, Австралии и Канады. Кроме того, из Минска ждем около 20 человек, также бывших узников — гетто и концлагерей», — рассказала Sputnik Вершицкая.

Профинансировал создание памятной композиции местный предприниматель Сергей Коваль.

В перспективе у Музея сопротивления должна появиться еще одна мемориальная композиция в память о сбежавших 26 марта 1943 года из Новогрудского гетто евреях. Работа над этой композицией под предварительным названием «Стена» продолжается. Инициаторами и спонсорами проекта стала семья Кушнер. Ранее Тамара Вершицкая рассказывала Sputnik, что как минимум свояк Трампа — миллиардер Чарльз Кушнер, чей дед, мать и тетка уходили через тоннель к партизанам, планирует приехать на открытие «Стены».

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