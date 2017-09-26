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13:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые популярные вопросы о сексе в интернете

Марка презервативов Durex проанализировала, ответы на какие вопросы о сексе люди часто ищут в Google. В результате компания представила топ-10 самых задаваемых вопросов на тему секса, пишет Metro.co.uk.

Чаще всего поиск Google спрашивают, где находится точка G и как довести женщину до оргазма. Следом популярности идет запрос «можно ли избавиться от герпеса» и «как избавиться от генитальных бородавок». Топ-5 замыкает запрос «что означает шлепок».

Среди часто задаваемых вопросов — «как самостоятельно увеличить пенис», «как измерить пенис», «в каком возрасте можно покупать презервативы», «как вставить мужской орган в женский» и «сколько длится секс».

В середине сентября сайт PornHub впервые представил статистику порнопредпочтений пользователей из России. Оказалось, что в среднем россиянин тратит на посещение сайта 9 минут и 2 секунды (меньше, чем в среднем по миру), предпочитает смотреть порно с русскими, чернокожими и японскими порноактерами. Самой популярной категорией в России является «анал», за ней следуют «хентай», «подросток» и «русские». Наибольшей востребованностью у россиян пользуются порнозвезды Саша Грей, Миа Халифа и Рили Райд.

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