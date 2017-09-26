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09:08 (мск), источник: Nur.kz

Круто же: Багдат Мусин высказался о подделке iPhone в Алматы

Чиновник: Явно ребята имеют продвинутые навыки!

Источник: Nur.kz

Информацию о том, что в Аматы пресечена незаконная деятельность подпольного цеха, по сборке и упаковке смартфонов марки iPhone прокомментировали в прокуратуре, сообщает NUR.KZ.

Глава Комитета ведомства по правовой статистике и специальным учетам Багдат Мусин считает, что задержанным нужно дать возможность заниматься легальным производством.

«Парни подделывали iPhone?! Круто же! Мне кажется надо наоборот предоставить им возможность заниматься легальным производством. Помочь поставить цех по производству какой-нибудь техники в каком-нибудь технопарке! Выделить финансирование по льготной программе? Почему бы и нет?» — написал Мусин на своей странице в Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Все-таки же объявили о Цифровом Казахстане! А если они собирали iPhone, миксуя оригинальные платы с дешевыми комплектующими, явно ребята имеют продвинутые навыки! И имеют неплохое предпринимательское начало», — отметил он.

Как мы сообщали ранее, в Алматы пресечена незаконная деятельность подпольного цеха, по сборке и упаковке смартфонов марки iPhone.

На месте обнаружили более 30 единиц готовой продукции.

При этом было отмечено, что отличить контрафактную продукцию от оригинала без вскрытия невозможно, так как при сборке использовалась «оригинальная» материнская плата, а другие части телефона собирались из дешевых поддельных комплектующих.

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