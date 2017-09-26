Источник: Вести - Новосибирск

Выпускник НГУ получил грант почти в 2 миллиона евро, об этом сообщает пресс-служба вуза.

Выпускник Геолого-геофизического факультета НГУ Сергей Лобанов получил грант в размере 1,8 миллиона евро от научного общества имени Гельмгольца (Германия) на исследования характеристик малоизученных свойств мантии и ядра Земли.

Группа Сергея Лобанова совместно с другими специалистами Объединения Гельмгольца будет заниматься экспериментальными исследованиями физических и химических свойств минералов и пород при очень высоких температурах и давлениях, аналогичных условиям в мантии и ядре Земли.

Для создания таких условий в лаборатории исследователи будут использовать уникальные экспериментальные методы, которыми, по словам Сергея Лобанова, ранее не применялись для решения геофизических задач.