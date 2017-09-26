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08:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Выпускник НГУ получил грант почти в 2 миллиона евро

Сергей Лобанов получил грант от университета в Германии на исследования характеристик малоизученных свойств мантии и ядра Земли, рассказали в вузе.

Источник: Вести - Новосибирск

Выпускник НГУ получил грант почти в 2 миллиона евро, об этом сообщает пресс-служба вуза.

Выпускник Геолого-геофизического факультета НГУ Сергей Лобанов получил грант в размере 1,8 миллиона евро от научного общества имени Гельмгольца (Германия) на исследования характеристик малоизученных свойств мантии и ядра Земли.

Группа Сергея Лобанова совместно с другими специалистами Объединения Гельмгольца будет заниматься экспериментальными исследованиями физических и химических свойств минералов и пород при очень высоких температурах и давлениях, аналогичных условиям в мантии и ядре Земли.

Для создания таких условий в лаборатории исследователи будут использовать уникальные экспериментальные методы, которыми, по словам Сергея Лобанова, ранее не применялись для решения геофизических задач.

Полученная нами информация о свойствах мантии и ядра Земли позволит создать новые модели эволюции Земли с беспрецедентным разрешением. Наши результаты помогут ответить на несколько очень важных научных вопросов. Например, о возрасте магнитного поля Земли, которое необходимо для существования жизни на нашей планете. — поясняет Сергей Лобанов.

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