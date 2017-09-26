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10:09 (мск), источник: Деловое сообщество

Первые заморозки ожидаются в Ростовской области в середине недели

В северных районах Ростовской области в среду и пятницу, 27 и 29 сентября, ожидаются первые заморозки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 761 мм рт. ст. 3 м/с

Температура на поверхности почвы будет колебаться от 0 до -2 °C.

Также в ведомстве предостерегают от возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, не выше межмуниципального характера, которые связаны с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур. Как добавили в ведомстве, при необходимости следует звонить «101» с мобильного, либо «01» со стационарного телефонов.

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