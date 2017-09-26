Первые заморозки ожидаются в Ростовской области в середине недели

Температура на поверхности почвы будет колебаться от 0 до -2 °C.

Также в ведомстве предостерегают от возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, не выше межмуниципального характера, которые связаны с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур. Как добавили в ведомстве, при необходимости следует звонить «101» с мобильного, либо «01» со стационарного телефонов.