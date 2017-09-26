Екатеринбургский кинотеатр «Космос» не планирует показ «Матильды»

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в отделе маркетинга ККТ, перспективный план показов будет сформирован до конца недели, но пока в проекте скандальной киноленты нет.

Напомним, инцидент с поджогом произошел утром 4 сентября. Мужчина на УАЗе, груженном легковоспламеняющимися жидкостями, протаранил входную группу киноконцертного театра, после чего поджег машину. Преступник взят под стражу.