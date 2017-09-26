Екатеринбургский кинотеатр «Космос» не планирует показ «Матильды»
Екатеринбургский ККТ «Космос», подвергшийся атаке православного активиста — противника картины «Матильда», не планирует ее демонстрацию.
Екатеринбургский ККТ «Космос», подвергшийся атаке православного активиста — противника картины «Матильда», не планирует ее демонстрацию.
Как сообщили в отделе маркетинга ККТ, перспективный план показов будет сформирован до конца недели, но пока в проекте скандальной киноленты нет.
Напомним, инцидент с поджогом произошел утром 4 сентября. Мужчина на УАЗе, груженном легковоспламеняющимися жидкостями, протаранил входную группу киноконцертного театра, после чего поджег машину. Преступник взят под стражу.
Против картины Алексея Учителя об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской активно выступает часть иерархов РПЦ, глава Чечни Рамзан Кадыров, казачество и депутат Госдумы Наталья Поклонская.