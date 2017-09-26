Жители Челябинска массово жалуются на задымление, запах гари и дымку в воздухе
Официально НМУ не объявлены, однако за сутки более 100 человек пожаловались на невозможность свободно дышать в городе.
Официально НМУ не объявлены, однако за сутки более 100 человек пожаловались на невозможность свободно дышать в городе.
За сутки 25 сентября на «горячую линию»
Звонки продолжают поступать и сегодня, 26 сентября, несмотря на то, что режим НМУ в южноуральской столице официально не объявлялся. Больше всего обращений зафиксировано из Тракторозаводского, Ленинского и Металлургического районов.
Напомним, в понедельник, 25 сентября, режим НМУ первой степени опасности был объявлен для Карабаша — до 11.00 вторника, 26-го, а также Сатки, Коркино и Троицка — до 14.00.
Специалисты связывают возникновение НМУ прежде всего с безветрием либо слабым ветром неблагоприятного направления (прогноз на вторник для Челябинска:
«Жители, обращаясь на “горячую линию”, винят в выбросах конкретные предприятия, расположенные в черте города», — говорят экологи.
Добавим, необъявление НМУ дает предприятиям возможность не переходить на специальные режимы работы, предусматривающие снижение выбросов. «А желание сэкономить и выключенные фильтры приводят к плачевному результату — смогу, ухудшению самочувствия жителей Челябинска, обострению у людей хронических заболеваний дыхательных путей», — говорится в сообщении
Телефон «горячей линии»