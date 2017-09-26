Волгоградцы смогут посетить новый интерактивный музей уже 6 октября
Интерактивный музей «Россия — моя история» откроется 6 октября в пойме реки Царицы в Волгограде.
Интерактивный музей «Россия — моя история» откроется 6 октября в пойме реки Царицы в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете культуры, на
Экспозиция музея оснащена голограммами, сенсорными экранами, вывесками с внутренними подсветками и аудиогидами. экране, как пазл, всевозможные предметы, участвовать в викторинах, листать страницы.
Добавим, что экспозиция музея поделена на четыре раздела «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — моя история. 1945−2016 года». Кроме того, в ней будет представлен и региональный краеведческий аспект — от доисторического периода до новейшей истории.
Напомним, что Волгоградская область стала одним из первых регионов страны, где будет располагаться интерактивный музей «Россия — моя история».