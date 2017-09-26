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17:19 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы смогут посетить новый интерактивный музей уже 6 октября

Интерактивный музей «Россия — моя история» откроется 6 октября в пойме реки Царицы в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете культуры, на 6−8 октября на прилегающей к музею территории запланирована развлекательная программа для посетителей.

Экспозиция музея оснащена голограммами, сенсорными экранами, вывесками с внутренними подсветками и аудиогидами. экране, как пазл, всевозможные предметы, участвовать в викторинах, листать страницы.

Добавим, что экспозиция музея поделена на четыре раздела «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — моя история. 1945−2016 года». Кроме того, в ней будет представлен и региональный краеведческий аспект — от доисторического периода до новейшей истории.

Напомним, что Волгоградская область стала одним из первых регионов страны, где будет располагаться интерактивный музей «Россия — моя история».

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