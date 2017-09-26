Волгоградцы смогут посетить новый интерактивный музей уже 6 октября

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете культуры, на 6−8 октября на прилегающей к музею территории запланирована развлекательная программа для посетителей.

Экспозиция музея оснащена голограммами, сенсорными экранами, вывесками с внутренними подсветками и аудиогидами. экране, как пазл, всевозможные предметы, участвовать в викторинах, листать страницы.

Добавим, что экспозиция музея поделена на четыре раздела «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — моя история. 1945−2016 года». Кроме того, в ней будет представлен и региональный краеведческий аспект — от доисторического периода до новейшей истории.