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08:47 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Переход к хабаровскому парку Динамо станет безопаснее

На пересечении улиц Карла Маркса и Гайдара установили светофоры.

Источник: РИА "Новости"

На днях с «красной линии» Хабаровска исчезнет один из нерегулируемых пешеходных переходов. На пересечении улиц Карла Маркса и Гайдара, возле парка «Динамо», появились светофоры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Движение на данном участке дороги часто затруднено из-за нерегулируемого потока пешеходов и автотранспорта, а в пиковые часы нередки заторы. Также у водителей возникают проблемы с выездом на Карла Маркса с улицы Гайдара. Все эти факторы делают переход небезопасным.

По словам руководителя МУП «Научно — производственный центр организации дорожного движения» Михаила Семакина, необходимость в установке регулировщиков возникла из-за участившихся на данном отрезке дороги ДТП.

 — Участок действительно аварийный. Если в каком-то месте фиксируется большое число ДТП, значит нужно принимать меры, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Михаил Семакин. — Новые светофоры сделают движение на этом отрезке Карла Маркса более безопасным. До конца недели планируем завершить работы по монтажу и настройке светофорного оборудования.

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 Переход к хабаровскому парку Динамо станет безопаснее
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