Переход к хабаровскому парку Динамо станет безопаснее
На пересечении улиц Карла Маркса и Гайдара установили светофоры.
На пересечении улиц Карла Маркса и Гайдара установили светофоры.
На днях с «красной линии» Хабаровска исчезнет один из нерегулируемых пешеходных переходов. На пересечении улиц Карла Маркса и Гайдара, возле парка «Динамо», появились светофоры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Движение на данном участке дороги часто затруднено
По словам руководителя МУП «Научно — производственный центр организации дорожного движения» Михаила Семакина, необходимость в установке регулировщиков возникла
— Участок действительно аварийный. Если в