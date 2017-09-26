Переход к хабаровскому парку Динамо станет безопаснее

Источник: РИА "Новости"

На днях с «красной линии» Хабаровска исчезнет один из нерегулируемых пешеходных переходов. На пересечении улиц Карла Маркса и Гайдара, возле парка «Динамо», появились светофоры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Движение на данном участке дороги часто затруднено из-за нерегулируемого потока пешеходов и автотранспорта, а в пиковые часы нередки заторы. Также у водителей возникают проблемы с выездом на Карла Маркса с улицы Гайдара. Все эти факторы делают переход небезопасным.

По словам руководителя МУП «Научно — производственный центр организации дорожного движения» Михаила Семакина, необходимость в установке регулировщиков возникла из-за участившихся на данном отрезке дороги ДТП.