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09:03 (мск), источник: Tengrinews

Появление самолета на автотрассе в Костанае объяснили в авиакомпании

В авиакомпании объяснили, почему на дорогах города Костаная передвигался пассажирский самолет, передает Alau.kz.

Источник: Tengrinews

Как стало известно порталу, самолет ЯК-40, «путешествие» которого удивило горожан, принадлежит авиакомпании «Ак-сункар». Информацию подтвердил президент авиакомпании Владимир Досмагамбетов. Он пояснил, что самолет уже изжил свой ресурс, и ремонтировать его уже нет смысла. При этом директор авиакомпании отметил, что ранее на борту самолета летали многие известные казахстанцы.

«Систематически летал бывший аким Костанайской области Сергей Кулагин, немало министров на нем летало. Салон в нем VIP, кожаный. Мы его из костанайского аэропорта транспортировали на свой аэродром в Затобольске. Теперь ЯК-40 будет служить наглядным пособием для изучения. Бывают у нас здесь и экскурсии, много молодоженов приезжает фотографироваться. Мы строим ангар специальный», — рассказывает Владимир Досмагамбетов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«К транспортировке мы готовились два месяца. Не все так просто. Но мы все сделали самостоятельно. Транспортировка ЯК-40 — явление редкое. Мы нарулили 36 километров за 4 часа», — дополнил он.

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