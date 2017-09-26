Полицейские призвали красноярцев не ездить на автобусах у нелегалов
В случае ДТП у таких перевозчиков невозможно получить страховые выплаты.
В случае ДТП у таких перевозчиков невозможно получить страховые выплаты.
Сотрудники ГИБДД призвали красноярцев не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков на междугородних маршрутах. В случае ДТП пассажир не сможет получить страховые выплаты, добавили в ведомстве.
В Красноярске могут действовать фирмы, которые не получили лицензию на междугороднюю перевозку и работают с пассажирами лишь по индивидуальному договору фрахтования. Такие компании выпускают на линию автобусы, которые не проходят предрейсовый технический осмотр, а водители — обязательный медосмотр.
В ГИБДД отметили, что в случае ДТП пострадавшие могут не рассчитывать на получение страховых выплат. Нелегальный перевозчик игнорирует требование федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью имущества пассажиров».
Автополицейские призывают красноярцев, желающих уехать в другие города края, пользоваться междугородними автобусами, отправной точкой которых являются автовокзалы. Также полицейские рекомендуют покупать билеты только через кассу. Если вместо билета предлагается подписать индивидуальный договор фрахтования, то услугами такого перевозчика пользоваться небезопасно.