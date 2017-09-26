Полицейские призвали красноярцев не ездить на автобусах у нелегалов

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ГИБДД призвали красноярцев не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков на междугородних маршрутах. В случае ДТП пассажир не сможет получить страховые выплаты, добавили в ведомстве.

В Красноярске могут действовать фирмы, которые не получили лицензию на междугороднюю перевозку и работают с пассажирами лишь по индивидуальному договору фрахтования. Такие компании выпускают на линию автобусы, которые не проходят предрейсовый технический осмотр, а водители — обязательный медосмотр.

В ГИБДД отметили, что в случае ДТП пострадавшие могут не рассчитывать на получение страховых выплат. Нелегальный перевозчик игнорирует требование федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью имущества пассажиров».