Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Свекла оказалась суперфудом
Звезды, которых в детстве дразнили из-за лишнего веса
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8В Москве открыли памятник Калашникову
08:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Полицейские призвали красноярцев не ездить на автобусах у нелегалов

В случае ДТП у таких перевозчиков невозможно получить страховые выплаты.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ГИБДД призвали красноярцев не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков на междугородних маршрутах. В случае ДТП пассажир не сможет получить страховые выплаты, добавили в ведомстве.

В Красноярске могут действовать фирмы, которые не получили лицензию на междугороднюю перевозку и работают с пассажирами лишь по индивидуальному договору фрахтования. Такие компании выпускают на линию автобусы, которые не проходят предрейсовый технический осмотр, а водители — обязательный медосмотр.

В ГИБДД отметили, что в случае ДТП пострадавшие могут не рассчитывать на получение страховых выплат. Нелегальный перевозчик игнорирует требование федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью имущества пассажиров».

Автополицейские призывают красноярцев, желающих уехать в другие города края, пользоваться междугородними автобусами, отправной точкой которых являются автовокзалы. Также полицейские рекомендуют покупать билеты только через кассу. Если вместо билета предлагается подписать индивидуальный договор фрахтования, то услугами такого перевозчика пользоваться небезопасно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Полицейские призвали красноярцев не ездить на автобусах у нелегалов
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
Госдеп: США не причастны к гибели российского генерала в Сирии
Росстат назвал число бедных россиян
На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом
Врачи дают Маккейну «плохой прогноз»
Арсений Яценюк намерен подать в ЕСПЧ иск против России
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
Петербургские коммуналки интересуют только москвичей
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Российский регион запускает ипотеку под 1%
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь