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08:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские чиновники предложили засадить деревьями свалки и пустыри

Инициатива не понравилась депутатам ЗС.

Депутаты Законодательного собрания раскритиковали инициативу красноярских чиновников, которые предложили засадить деревьями свалки и пустыри. В рамках подготовки к Универсиаде-2019 планируется компенсационно высадить около 15 тысяч деревьев, однако парламентарии считают, что места выбраны крайне неудачно. Подробности рассказали в пресс-службе ЗС.

В рамках выездного рабочего совещания депутаты осмотрели места предполагаемого выполнения компенсационных посадок на востоке Ленинского района — в районе Шинного кладбища и на склоне со стороны ул. Борисевича. Парламентарии не поняли, зачем сажать деревья на безлюдных территориях.

«Почему выбраны именно эти уголки города? Может быть, просто удобно высадить 10−15 тысяч деревьев за счет государственных средств? Для меня это непонятно, и толкового ответа краевые парламентарии до сих пор не получили», — заявил депутат Павел Ростовцев.

Своего коллегу поддержал Владимир Чащин, избранный от Ленинского одномандатного округа. Парламентарий заявил, что никакой пользы деревья не принесут.

«Места для высадки деревьев выбраны крайне неудачно. Для жителей района пользы не будет. Считаю, что мы можем столкнуться с нерациональным использованием бюджетных средств. Надо искать другие варианты. Озеленение должно происходить более разумно», — отметил Чащин.

Павел Ростовцев добавил, что ситуация не вызывает «никакого удовлетворения». По словам депутата, несмотря на планы департамента горхозяйства мэрии, подрядчики на отдельных объектах Универсиады жалуются на сложности с посадками.

«По данным департамента городского хозяйства администрации Красноярска, в течение 2017 года на территории города необходимо высадить 54 690 зеленых насаждений, в 2018 году — 8330. Однако краевые государственные учреждения, являющиеся заказчиками строительства и реконструкции отдельных объектов Универсиады, указывают на недостаточность финансирования и на отсутствие правовой возможности осуществления ими расходов на полив и подкормку саженцев в течение трех лет. Кроме того, выполнение компенсационных посадок осуществляется на участках, отдаленных от мест массового проживания и пребывания жителей. При этом депутатам поступают многочисленные обращения, в которых указывается на отсутствие достаточного озеленения на вновь застраиваемых территориях города, в микрорайонах Северный, Покровский, Белые Росы», — заявил Ростовцев.

Ближайшее заседание комиссии, на котором планируется поднять вопрос о местах высадки деревьев, намечено на 29 сентября. Депутаты отметили, что бюджетные средства «нельзя использовать таким бездарным способом».

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