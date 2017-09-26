Почти 2000 свердловских сирот не прошли диспансеризацию

Источник: УралИнформБюро

В 2016 году на Среднем Урале 1 922 ребенка-сироты и оставшихся без попечения родителей не прошли диспансеризацию. Те же, кто побывал на медосмотре, зачастую оставались без дополнительных консультаций узких специалистов. Такие результаты показала прокурорская проверка, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Например, пяти воспитанникам Серовского детского дома-школы было рекомендовано ЭКГ и УЗИ сердца, а также консультации психиатра, окулиста, стоматолога. Однако администрация учреждения закрыла на это глаза. После вмешательства городской прокуратуры дети прошли осмотр у специалистов и получили необходимое лечение. Четыре сотрудника детдома понесли дисциплинарное наказание.

В Ивделе 23 опекаемых ребенка после диспансеризации в августе 2016 года в центральной райбольнице не прошли необходимые дополнительную диагностику, профилактику и лечение у врачей узкой специализации. В связи с этим горпрокуратура внесла представление в Ивдельскую ЦРБ. После чего дети были обследованы, некоторым назначена медикаментозная терапия. К дисциплинарной ответственности привлечен заместитель главврача по медицинской работе.

В ряде центров социальной помощи семье и детям, а также социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних медкабинеты не оснащены стерилизованными упаковочными материалами, противопедикулезными укладками, электронными термометрами и динамометрами. Кроме того, нарушается стерилизация многоразового инструментария и не соблюдаются условия хранения лекарств.

По всем выявленным нарушениям прокурорами внесено 67 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 71 должностное лицо, в суд направлено 12 исков.

Принимая во внимание, что выявленные нарушения говорят об отсутствии контроля за деятельностью учреждений со стороны регионального Минздрава и Минсоцполитики, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес представление губернатору.