Почти 2000 свердловских сирот не прошли диспансеризацию
И дополнительных обследований.
И дополнительных обследований.
В 2016 году на Среднем Урале 1 922
Например, пяти воспитанникам Серовского детского
В Ивделе 23 опекаемых ребенка после диспансеризации в августе 2016 года в центральной райбольнице не прошли необходимые дополнительную диагностику, профилактику и лечение у врачей узкой специализации. В связи с этим горпрокуратура внесла представление в Ивдельскую ЦРБ. После чего дети были обследованы, некоторым назначена медикаментозная терапия. К дисциплинарной ответственности привлечен заместитель главврача по медицинской работе.
В ряде центров социальной помощи семье и детям, а также
По всем выявленным нарушениям прокурорами внесено 67 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 71 должностное лицо, в суд направлено 12 исков.
Принимая во внимание, что выявленные нарушения говорят об отсутствии контроля за деятельностью учреждений со стороны регионального Минздрава и Минсоцполитики, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес представление губернатору.
В результате был утвержден