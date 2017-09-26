Пропавший новосибирец с цветами нашелся в больнице
Александр Ермаков, таинственно исчезнувший 24 сентября в Новосибирске после продажи машины, нашелся в больнице. До этого в последний раз его видели покупающим цветы.
Александр Ермаков, таинственно исчезнувший 24 сентября в Новосибирске после продажи машины, нашелся в больнице. До этого в последний раз его видели покупающим цветы.
«Нашли в больнице. Спасибо всем неравнодушным и небезразличным!» — написали подписчики паблика поискового отряда «Лиза Алерт».
Поиски 31-летнего новосибирца начались 25 сентября. В СМИ были распространены приметы Александра рост 182 сантиметра, русые волосы, карие глаза, черная куртка и синие джинсы.
Впоследствии были уточнены подробности. В частности, стало известно, что мужчину видели в последний раз в понедельник в магазине, где он покупал цветы для девушки. Оттуда он уехал на своей Mazda 6, однако в тот же вечер продал автомобиль. Тревогу подняли коллеги Александра, когда он не вышел на работу.
Объявленные в розыск люди нередко находятся живыми, однако они не всегда могут объяснить, что с ними произошло. 14 мая ушла из дома и не вернулась жительница Новосибирска с татуировкой на животе. Спустя две недели девушка нашлась, однако забыла все, что с ней случилось после исчезновения.