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09:08 (мск), источник: VN.ru

Пропавший новосибирец с цветами нашелся в больнице

Александр Ермаков, таинственно исчезнувший 24 сентября в Новосибирске после продажи машины, нашелся в больнице. До этого в последний раз его видели покупающим цветы.

«Нашли в больнице. Спасибо всем неравнодушным и небезразличным!» — написали подписчики паблика поискового отряда «Лиза Алерт».

Поиски 31-летнего новосибирца начались 25 сентября. В СМИ были распространены приметы Александра рост 182 сантиметра, русые волосы, карие глаза, черная куртка и синие джинсы.

Впоследствии были уточнены подробности. В частности, стало известно, что мужчину видели в последний раз в понедельник в магазине, где он покупал цветы для девушки. Оттуда он уехал на своей Mazda 6, однако в тот же вечер продал автомобиль. Тревогу подняли коллеги Александра, когда он не вышел на работу.

Объявленные в розыск люди нередко находятся живыми, однако они не всегда могут объяснить, что с ними произошло. 14 мая ушла из дома и не вернулась жительница Новосибирска с татуировкой на животе. Спустя две недели девушка нашлась, однако забыла все, что с ней случилось после исчезновения.

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