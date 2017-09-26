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08:56 (мск), источник: СуперОмск

Омичка, отобравшая мяч у подростка, пожаловалась на него в полицию

Женщина обвинила парня в оскорблениях.

Как ранее сообщал «СуперОмск», конфликт произошел на детской площадке на улице Туполева. Молодая женщина пришла с маленькой дочерью на футбольное поле и отобрала мяч у игравшего там подростка. Так она решила защитить своего ребенка от мяча.

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Подросток настойчиво упрашивал «яжмать» вернуть ему мяч, однако услышал в ответ только отказы и матерные слова.

Разборки продолжились и в другой день — уже с участием мужа омички, отбиравшей мяч, а также других местных жительниц, которые также не скупились на бранные выражения. Видео мальчик разместил на Youtube.

Однако впоследствии выяснилось, что автор ролика, 14-летний Леня Аппинг, достаточно известный видеоблогер. Он увлекается тем, что постоянно провоцирует молодых мам на конфликт и записывает это на видео. Сейчас все видео со своего канала парень удалил.

Омичка, ставшая героиней его последнего видео, обратилась с заявлением в полицию, обвинив подростка в оскорблениях. Сотрудники ведомства выясняют адрес ребенка, а также ищут свидетелей и других участников разборки.

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