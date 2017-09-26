Омичка, отобравшая мяч у подростка, пожаловалась на него в полицию
Женщина обвинила парня в оскорблениях.
Женщина обвинила парня в оскорблениях.
Как ранее сообщал «СуперОмск», конфликт произошел на детской площадке на улице Туполева. Молодая женщина пришла с маленькой дочерью на футбольное поле и отобрала мяч у игравшего там подростка. Так она решила защитить своего ребенка от мяча.
Подросток настойчиво упрашивал «яжмать» вернуть ему мяч, однако услышал в ответ только отказы и матерные слова.
Разборки продолжились и в другой день — уже с участием мужа омички, отбиравшей мяч, а также других местных жительниц, которые также не скупились на бранные выражения. Видео мальчик разместил на Youtube.
Однако впоследствии выяснилось, что автор ролика, 14-летний Леня Аппинг, достаточно известный видеоблогер. Он увлекается тем, что постоянно провоцирует молодых мам на конфликт и записывает это на видео. Сейчас все видео со своего канала парень удалил.
Омичка, ставшая героиней его последнего видео, обратилась с заявлением в полицию, обвинив подростка в оскорблениях. Сотрудники ведомства выясняют адрес ребенка, а также ищут свидетелей и других участников разборки.