Омичка, отобравшая мяч у подростка, пожаловалась на него в полицию

Как ранее сообщал «СуперОмск», конфликт произошел на детской площадке на улице Туполева. Молодая женщина пришла с маленькой дочерью на футбольное поле и отобрала мяч у игравшего там подростка. Так она решила защитить своего ребенка от мяча.

Подросток настойчиво упрашивал «яжмать» вернуть ему мяч, однако услышал в ответ только отказы и матерные слова.

Разборки продолжились и в другой день — уже с участием мужа омички, отбиравшей мяч, а также других местных жительниц, которые также не скупились на бранные выражения. Видео мальчик разместил на Youtube.

Однако впоследствии выяснилось, что автор ролика, 14-летний Леня Аппинг, достаточно известный видеоблогер. Он увлекается тем, что постоянно провоцирует молодых мам на конфликт и записывает это на видео. Сейчас все видео со своего канала парень удалил.