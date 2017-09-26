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10:20 (мск), источник: Новый Калининград

Автомобилисты сообщают, что путепровод на Суворова открылся после ремонта

В Калининграде после двухнедельного ремонта заработал путепровод на ул. Суворова. Это радостной новостью поделились в сообществе автомобилистов «ВКонтакте» водители.

Напомним, сквозное движение транспорта на участке ул. А. Суворова от ул. Южной до заезда к многоквартирному дому № 51 по ул. Железнодорожной было закрыто с 13 сентября. Двухнедельное перекрытие ул. Суворова привело к транспортному коллапсу в часы пик на дорогах, ведущих в бывший Балтийский район.

Правда, уже завтра автомобилистов бывшего Балтрайона ожидает почти двухмесячное закрытие на ремонт путепровода на ул. Киевской. Автомобильное движение на путепроводе по ул. Киевской — на участке от ул. Фабричной до ул. Садовой — закроют с 27 сентября по 20 ноября 2017 года. Пешеходное движение по путепроводу сохранят на весь срок ремонта.

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