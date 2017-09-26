В Узбекистане впервые пройдет чемпионат по сборке кубика Рубика

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Ташкенте впервые пройдет чемпионат по сборке кубика Рубика на скорость, сообщает podrobno.uz.

Соревнования состоятся 14 октября под эгидой WCA Uzbekistan Open 2017 в Вестминстерском университете.

Участники состязаний будут собирать головоломки с завязанными глазами, одной рукой, а также займутся сборкой кубиков разных размеров: 2×2, 3×3, 4×4, 5×5.

На один кубик Рубика у спортсменов должно будет уйти от одной до шести минут.