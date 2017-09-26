В Узбекистане впервые пройдет чемпионат по сборке кубика Рубика
Участники состязаний будут собирать головоломки с завязанными глазами, одной рукой, а также займутся сборкой кубиков разных размеров.
Участники состязаний будут собирать головоломки с завязанными глазами, одной рукой, а также займутся сборкой кубиков разных размеров.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Ташкенте впервые пройдет чемпионат по сборке кубика Рубика на скорость, сообщает podrobno.uz.
Соревнования состоятся 14 октября под эгидой WCA Uzbekistan Open 2017 в Вестминстерском университете.
Участники состязаний будут собирать головоломки с завязанными глазами, одной рукой, а также займутся сборкой кубиков разных размеров: 2×2, 3×3, 4×4, 5×5.
На один кубик Рубика у спортсменов должно будет уйти от одной до шести минут.
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