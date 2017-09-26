Жительница Урала пожаловалась в ФАС на афиши фильма «Матильда»

Источник: РИА "Новости"

В частности, заявительница считает несоответствующими действительности следующие сведения, указные на афишах: «Тайна дома Романовых», «Тайна последнего русского царя», «Основано на реальных событиях», «Во всех кинотеатрах страны», «Главный исторический блокбастер года».

«Заявленное в рекламе преимущество фильма, выраженное путем употребления слова “главный”, по мнению заявителя, противоречит рекламному законодательству, поскольку в рекламе отсутствует параметры или характеристики данного сравнения», — поясняет пресс-служба УФАС.

Также женщина отмечает, что историки уже выявили множество грубых расхождений описанных в фильме событий, образов персонажей и их высказываний с документированными историческими свидетельствами. Данное предположение основано, в том числе, на результатах изучения официальных трейлеров к фильму.

Кроме того, в прокатном удостоверении имеется аннотация к фильму, который определен как «драма». Сведений о том, что указанное кинопроизведение является историческим блокбастером, данный документ не содержит.

Кроме того, заявительница указывает на недопустимость использования в рекламе информации «Во всех кинотеатрах страны», поскольку некоторые кинотеатры уже публично сообщили об отказе демонстрировать этот фильм на своих экранах.

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В настоящее время челябинское УФАС России устанавливает рекламодателя и рекламораспространителя данной рекламы на территории области.

Само заявление может быть передано на рассмотрение в Центральный аппарат ФАС России либо будет направлен запрос на предоставление полномочий на его рассмотрение челябинским УФАС, поскольку реклама фильма «Матильда» распространяется на территории нескольких субъектов РФ, говорится в сообщении.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти в прокат 26 октября. Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.