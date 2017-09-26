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09:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе на неделе синоптики прогнозируют заморозки

На погоду будет влиять холодная арктическая воздушная масса.

На неделе в Кемеровской области синоптики прогнозируют отрицательные температуры, мокрый снег и дождь.

По сообщению Кемеровского Гидрометцентра, во вторник, 26 сентября, ожидаются осадки, западный порывистый ветер, температура +2,+7°С. Ночью похолодает до -3,+2°С. В среду и четверг характер погоды будет примерно одинаковым, возможен дождь и мокрый снег, днем воздух прогреется до +3,+8°С, ночью похолодает до 0 °C. В четверг по югу области ожидается прохождение теплого атмосферного фронта, но он не принесет каких-либо изменений. В пятницу пройдет уже холодный атмосферный фронт. Северо-западный ветер усилится до 12−17 м/с. Днем температура составит +2,+7°С, ночью -3,+2°С.

В связи с ухудшением погодных условий ГУ МЧС РФ по Кемеровской области напоминает, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя эксплуатировать неисправные электроприборы обогрева, оставлять без присмотра топящиеся печи. Водители должны избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходы должны переходить дорогу только по пешеходным переходам, а в темное время суток использовать светоотражающие элементы.

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