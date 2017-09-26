В Кузбассе на неделе синоптики прогнозируют заморозки

По сообщению Кемеровского Гидрометцентра, во вторник, 26 сентября, ожидаются осадки, западный порывистый ветер, температура +2,+7°С. Ночью похолодает до -3,+2°С. В среду и четверг характер погоды будет примерно одинаковым, возможен дождь и мокрый снег, днем воздух прогреется до +3,+8°С, ночью похолодает до 0 °C. В четверг по югу области ожидается прохождение теплого атмосферного фронта, но он не принесет каких-либо изменений. В пятницу пройдет уже холодный атмосферный фронт. Северо-западный ветер усилится до 12−17 м/с. Днем температура составит +2,+7°С, ночью -3,+2°С.