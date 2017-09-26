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13:10 (мск), источник: РИАМО

В АМПП прокомментировали штраф москвички за неправильную парковку на 320 тыс руб

РИАМО — 26 сен. Жительница Москвы получила штрафы за неправильную парковку на сумму в 320 тысяч рублей по невнимательности, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Ранее СМИ сообщили, что москвичка Анна Назарова обнаружила штрафы за неправильную парковку на общую сумму 320 тысяч рублей. Все они были выписаны за нарушения в районе Доргомилово: Назарова считала, что купила резидентское разрешение на парковку, однако из-за ошибки в системе оплаты оказалась злостным нарушителем. Разбирая это дело, районный суд встал на сторону «Московского паркинга», сейчас дело рассматривает городской суд.

Она не продлила разрешение, а почему-то решила повторно внести оплату за круглосуточную парковку, оказавшись в данной ситуации из-за невнимательности. Решение принимает суд, не «АМПП». Ее предположение об ошибке в системе — это домысел.
Сотрудник пресс-службы ГКУ АМПП

Резидентское разрешение выдается бесплатно и позволяет оставлять машину на всех парковках в районе с 20:00 до 8:00. У каждого разрешения есть свой уникальный номер, по нему можно провести оплату 3 тысячи рублей за круглосуточную парковку. После истечения срока действия разрешения, его надо продлить и только после этого производить оплату за круглосуточную парковку по новому номеру.

В данном случае оплата была произведена ошибочно, а парковочное разрешение продлено не было. Неверно же зачисленные деньги можно вернуть в Сервисных центрах Московский транспорт.
Сотрудник пресс-службы ГКУ АМПП

Все постановления отправляются автомобилисту по почте по адресу, который он указал при регистрации машины. Однако для автовладельцев есть несколько онлайн сервисов, которые позволяют проверять наличие штрафов. Это можно сделать через портал mos.ru (раздел «Услуги и сервисы»), сайт avtokod.mos.ru, сайт ГИБДД, мобильное приложение «Парковки Москвы», а также отправив бесплатное смс на номер 7377.

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Размещенные сведения о штрафах на порталах носят только ознакомительный характер. Юридическую силу имеет только заказное письмо с копией постановления.

Ответственность за неполучение корреспонденции действующим законодательством не предусмотрена, но это не освобождает автовладельца от административной ответственности и уплаты штрафа. Если автомобилист постановление не получит, то оно вступит в силу в течение 10 дней после возврата письма.

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