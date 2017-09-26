Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Слон и моська: что НАТО может противопоставить военной технике РФ
Свекла оказалась суперфудом
Секретный внедорожник 80-х: какое авто подарил Кучма Березовскому
В центре Москвы машина с номерами АМР насмерть сбила полицейского
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
СМИ о том, как в ООН "раскусили" трюк Порошенко
Мнение: Поезд ушел, а грузы из РФ - мимо Украины
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10Apple показала новые iPhone
12:01 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Фасады 17 станций метро отремонтируют по программе «Моя улица» до конца года

Ремонт фасадов стаций, среди которых «Театральная», «Кузнецкий Мост», «Библиотека имени Ленина» и «Арбатская», начнется в октябре. Входы и выходы на станции перекрывать не будут.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

До конца года по программе благоустройства «Моя улица» отремонтируют фасады 17 станций метро. Большая часть из них находится в пределах Третьего транспортного кольца, а семь — «Театральная», «Арбатская» (Арбатско-Покровской линии), «Кузнецкий Мост», «Библиотека имени Ленина», «Павелецкая» (Кольцевой линии) «Таганская» (Кольцевой линии) и «Октябрьская» (Калужско-Рижской линии) — в пределах Садового кольца.

Ремонт фасадов планируют начать в октябре.

«Фасады 17 станций, где запланирован ремонт, выходят на улицы, которые были благоустроены в 2015 и 2016 годах и вошли в программу “Моя улица” этого года», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Некоторые из вестибюлей можно назвать историческими, так как они появились в 30-е годы прошлого века, в самом начале строительства подземки. Сейчас фасады находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте.
Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

Вестибюли 13 из 17 станций — объекты культурного наследия или выявленные объекты культурного наследия. К работам на них предъявляются особые требования.

«Сначала разрабатывается проект ремонта каждого фасада, который рассматривается в Департаменте. Проекты могут быть согласованы отдельно либо рассмотрены в комплекте документов на выдачу разрешения подрядной организации, которая будет осуществлять работы», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Реставраторы проводят авторский надзор и научное руководство при проведении ремонта. Главное условие — работы не должны менять исторический облик здания.
Алексей Емельянов
Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы

На фасадах станций осыпалась штукатурка, местами разрушилась лепнина. На гранитных плитах, которыми облицованы стены нескольких вестибюлей, появились сколы.

Например, на «Рижской», построенной в 1958 году, полностью утрачена изначальная отделка фасада наземного вестибюля.
Во время загрузки произошла ошибка.

Гранитный цоколь полностью закрашен. Стены фасада были облицованы песчаником и метлахской плиткой, названной в честь немецкого города Метлах, где издавна налажено производство керамической плитки. Технология ее производства насчитывает более 100 лет. Метлахская плитка обладает высокой прочностью и морозоустойчивостью. Эти свойства достигаются высокой температурой обжига — 1200 градусов по Цельсию. Благодаря разнообразию форм, размеров и цветов из этой плитки создают неповторимые узорные «ковры» для пола и стен.

Сейчас первоначальный облик фасада «Рижской» нельзя увидеть — песчаник и метлахская плитка скрыты под слоями краски.

Кроме того, деревянные рамы на окнах наземного вестибюля рассохлись и плохо закрываются.

Над входами на станции «Библиотека имени Ленина» (построена в 1935 году) и «Павелецкая» Кольцевой линии (построена в 1950 году) полностью закрашен облицовочный камень, а на фасаде «Краснопресненской» частично разрушен карниз.

Читайте также
Мистер Мисикс на пицца-стуле: на «Белорусской» появился барельеф по «Рику и Морти» (но его уже убрали)

Как отметили в Департаменте капитального ремонта, сохранность исторического облика фасадов будет обеспечена не только на 13 станциях — объектах культурного наследия или выявленных объектах культурного наследия, но и на остальных четырех.

Во время ремонта специалисты очистят от старой краски облицовку фасадов из гранита и песчаника, восстановят утраченные фрагменты. Затем фасады покроют специальным составом, который предотвратит появление плесени и защитит от негативного воздействия окружающей среды. Старые деревянные двери, которые сохранились на станциях, менять не будут. С них лишь снимут старые металлические отбойники и накладки и заменят на новые латунные.

Поверхность дверей отчистят от старой краски, покроют антисептическим раствором и несколькими слоями лака. Устаревшие светильники на фасадах вестибюлей заменят на светодиодные. Во время проведения ремонта проход на станции для пассажиров полностью перекрывать не будут.

Ремонт проведут на фасадах станций:

— «Курская» (Кольцевой линии);.

— «Курская» (Арбатско-Покровской линии);.

— «Краснопресненская»;.

— «Баррикадная»;.

— «Павелецкая» (Кольцевой линии);.

— «Библиотека имени Ленина»;.

— «Автозаводская»;.

— «Театральная»;.

— «Таганская» (Кольцевой линии);.

— «Арбатская» (Арбатско-Покровской линии);.

— «Октябрьская» (Калужско-Рижской линии);.

— «Добрынинская»;.

— «Алексеевская»;.

— «Сокол»;.

— «Кузнецкий Мост»;.

— «Рижская»;.

— «Спортивная».

В 2017 году в рамках программы «Моя улица» проводится благоустройство улиц и городских площадей общей протяженностью 65 километров. Основные строительно-монтажные работы по программе уже завершились почти на 100 городских территориях. Среди них главная улица города — Тверская (от Настасьинского переулка до Триумфальной площади), площади Тверская Застава, Лубянская, улица Большая Лубянка, Садовое кольцо, Бульварное кольцо и большая часть набережных. Там убрали временные деревянные настилы, сняли защитные ограждения, отделявшие участки работ, демонтировали временные знаки, предупреждавшие о ремонте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Росстат назвал число бедных россиян
ФСБ восемь часов осматривала $2 млн, полученные Улюкаевым
СМИ: Ирина Яровая может стать губернатором Мурманской области
Заключенным могут разрешить работать в городах и поселках
Сенаторам не понравились котлеты в буфете Совета Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Климова примерила свадебное платье на съемках сериала (фото) Актриса выложила в Instagram видео со съемочной площадки продолжения «Московской борзой»
Недвижимость
Петербургские коммуналки интересуют только москвичей
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Российский регион запускает ипотеку под 1%
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Ольга Ломоносова показала подросшего сына Актриса отдала Федора на плавание.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь