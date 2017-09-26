Фасады 17 станций метро отремонтируют по программе «Моя улица» до конца года

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

До конца года по программе благоустройства «Моя улица» отремонтируют фасады 17 станций метро. Большая часть из них находится в пределах Третьего транспортного кольца, а семь — «Театральная», «Арбатская» (Арбатско-Покровской линии), «Кузнецкий Мост», «Библиотека имени Ленина», «Павелецкая» (Кольцевой линии) «Таганская» (Кольцевой линии) и «Октябрьская» (Калужско-Рижской линии) — в пределах Садового кольца.

Ремонт фасадов планируют начать в октябре.

«Фасады 17 станций, где запланирован ремонт, выходят на улицы, которые были благоустроены в 2015 и 2016 годах и вошли в программу “Моя улица” этого года», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Некоторые из вестибюлей можно назвать историческими, так как они появились в 30-е годы прошлого века, в самом начале строительства подземки. Сейчас фасады находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте. Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

Вестибюли 13 из 17 станций — объекты культурного наследия или выявленные объекты культурного наследия. К работам на них предъявляются особые требования.

«Сначала разрабатывается проект ремонта каждого фасада, который рассматривается в Департаменте. Проекты могут быть согласованы отдельно либо рассмотрены в комплекте документов на выдачу разрешения подрядной организации, которая будет осуществлять работы», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Реставраторы проводят авторский надзор и научное руководство при проведении ремонта. Главное условие — работы не должны менять исторический облик здания. Алексей Емельянов Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы

На фасадах станций осыпалась штукатурка, местами разрушилась лепнина. На гранитных плитах, которыми облицованы стены нескольких вестибюлей, появились сколы.

Например, на «Рижской», построенной в 1958 году, полностью утрачена изначальная отделка фасада наземного вестибюля.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.092592592592595% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BS_REWSh-RO/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Московский метрополитен, Калужско-Рижская линия, станция Рижская. Более глубокая обработка цвета сделана чтобы зрителю было легче прочувствовать атмосферу станции. Надеюсь Вам понравится #московскоеметро #killtheunderground #metro #station #moscow #inmetropoliten #metromoscow #metroingram #метрограм #метро #metrostroi_official #московскаяподземка #метрополитен #вметро #followme #likeme #moscowunderground #москва #московскийметрополитен #московский_метрополитен #метрорижская #калужскорижскаялиния #metrorus #mosmetro #ubahnstation #ubahn #underground_enthusiasts #metrostation</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Фёдор Бирюков (@mr_metropolitain) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-17T13:42:38+00:00">Апр 17 2017 в 6:42 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Гранитный цоколь полностью закрашен. Стены фасада были облицованы песчаником и метлахской плиткой, названной в честь немецкого города Метлах, где издавна налажено производство керамической плитки. Технология ее производства насчитывает более 100 лет. Метлахская плитка обладает высокой прочностью и морозоустойчивостью. Эти свойства достигаются высокой температурой обжига — 1200 градусов по Цельсию. Благодаря разнообразию форм, размеров и цветов из этой плитки создают неповторимые узорные «ковры» для пола и стен.

Сейчас первоначальный облик фасада «Рижской» нельзя увидеть — песчаник и метлахская плитка скрыты под слоями краски.

Кроме того, деревянные рамы на окнах наземного вестибюля рассохлись и плохо закрываются.

Над входами на станции «Библиотека имени Ленина» (построена в 1935 году) и «Павелецкая» Кольцевой линии (построена в 1950 году) полностью закрашен облицовочный камень, а на фасаде «Краснопресненской» частично разрушен карниз.

Как отметили в Департаменте капитального ремонта, сохранность исторического облика фасадов будет обеспечена не только на 13 станциях — объектах культурного наследия или выявленных объектах культурного наследия, но и на остальных четырех.

Во время ремонта специалисты очистят от старой краски облицовку фасадов из гранита и песчаника, восстановят утраченные фрагменты. Затем фасады покроют специальным составом, который предотвратит появление плесени и защитит от негативного воздействия окружающей среды. Старые деревянные двери, которые сохранились на станциях, менять не будут. С них лишь снимут старые металлические отбойники и накладки и заменят на новые латунные.

Поверхность дверей отчистят от старой краски, покроют антисептическим раствором и несколькими слоями лака. Устаревшие светильники на фасадах вестибюлей заменят на светодиодные. Во время проведения ремонта проход на станции для пассажиров полностью перекрывать не будут.

Ремонт проведут на фасадах станций:

— «Курская» (Кольцевой линии);.

— «Курская» (Арбатско-Покровской линии);.

— «Краснопресненская»;.

— «Баррикадная»;.

— «Павелецкая» (Кольцевой линии);.

— «Библиотека имени Ленина»;.

— «Автозаводская»;.

— «Театральная»;.

— «Таганская» (Кольцевой линии);.

— «Арбатская» (Арбатско-Покровской линии);.

— «Октябрьская» (Калужско-Рижской линии);.

— «Добрынинская»;.

— «Алексеевская»;.

— «Сокол»;.

— «Кузнецкий Мост»;.

— «Рижская»;.

— «Спортивная».