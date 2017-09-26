Самый дешевый букет на День учителя в Москве обойдется в 500 руб

«Оптимальная, а вернее минимальная цена для букета на День учителя — это где-то 500 руб. Это небольшой скромный букет в красивой упаковке, как правило смешанный. Например, там могут быть хризантемы, зелень, недорогие розочки — несколько штук», — сказала Сафронова.
А более дорогие букеты — тут все зависит от того, насколько родители готовы раскошелиться, насколько они любят того учителя, которому хотят подарить букет. Это может быть 1,5−2 тыс. руб.
Валентина СафроноваПрезидент Ассоциации Российских флористов
Профессиональный праздник работников сферы образования отмечается в России 5 октября.