Самый дешевый букет на День учителя в Москве обойдется в 500 руб

«Оптимальная, а вернее минимальная цена для букета на День учителя — это где-то 500 руб. Это небольшой скромный букет в красивой упаковке, как правило смешанный. Например, там могут быть хризантемы, зелень, недорогие розочки — несколько штук», — сказала Сафронова.