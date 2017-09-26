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11:43 (мск), источник: Newslab.ru

В красноярской школе откроется парк семейного отдыха

Заниматься и проводить свободное время в нем смогут не только ученики школы, но и жители близлежащих домов.

Источник: РИА "Новости"

На территории красноярской школы № 152 (ул. Ястынская, 9д) создают парк семейного досуга и отдыха. Заниматься и проводить свободное время в нем смогут не только ученики школы, но и жители близлежащих домов. Главной особенностью парка станут уличные тренажеры для людей с повышенными потребностями.

Как рассказали в пресс-службе главного управления образования городской администрации, территория семейного досуга и отдыха «Ястынка» — это современная площадка для активного отдыха, прогулок, проведения массовых мероприятий и спортивных состязаний. Парк разместится на площади порядка 2,5 тысяч кв. метров. Отдыхать в школьном дворе смогут не только ученики, но и все жители микрорайона.

В ближайшее время здесь появится сцена, зелёная зона, велопарковка, трасса для радиоуправляемых машин, две спортивные площадки с уличными тренажёрами, а также спортивное оборудование для людей с повышенными потребностями.

Педагоги и ученики уже подготовили площадку для будущего парка и пересадили деревья. Сейчас во дворе ведутся работы по благоустройству, а на асфальтовых дорожках вокруг здания школы уже нанесена разметка для пешеходов и велосипедистов. В зоне пассивного отдыха высадят около 200 берёз, посеют газон, установят скамейки и урны. Самый ожидаемый всеми мальчишками элемент парка — гоночная трасса. На прорезиненной «дороге» оборудуют трамплины, петли, горки, а также ограждения, чтобы машинки не вылетели с трассы. «Гоночная дорога» разместится на площади почти 30 кв. метров.

Школа № 152 станет первым образовательным учреждением, на территории которого появятся общедоступные уличные тренажёры для людей с повышенными потребностями. По своим функциональным возможностям они напоминают обычные спортивные тренажёры, однако сконструированы они таким образом, чтобы на них могли заниматься все желающие вне зависимости от состояния здоровья. Среди снарядов — шагомер, гребля «тяни-толкай», рукоход, лыжи-лайт, рули и другие.

Реализовать такой проект школа смогла после того, как одержала победу в грантовом конкурсе «Территория РУСАЛа». На создание парка направлено 4,7 млн рублей. Поддержку учреждению также оказывает районная администрация и Общественная палата города.

«С 2012 года спортивные дворы обустроены в 35 общеобразовательных учреждениях. В текущем году, например, благоустроены территории школ № 18, 79, 98, гимназии № 16 и лицея № 6. Во дворах в разных вариациях оборудованы футбольные поля, многофункциональные спортивные площадки с резиновым покрытием и разметкой для игр в баскетбол и волейбол, гимнастические и игровые площадки, прогулочные, беговые и велобеговые дорожки, теннисные столы, спортивные павильоны, хоккейные коробки, военно-спортивные полосы препятствий, зоны отдыха. Современные площадки позволят разнообразить спортивную жизнь школ, сделать уроки физической культуры более насыщенными и интересными», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

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